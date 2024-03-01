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市文化遗产保护传承工作专班办公室工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.07 08:22

　　昨日，市文化遗产保护传承工作专班办公室工作会议召开。

　　会议传达学习习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《加强文化遗产保护传承弘扬中华优秀传统文化》，贯彻落实全国、全省、全市文化遗产保护传承座谈会精神，听取全市文化遗产保护传承工作进展情况及二里头遗址考古保护利用和夏文化研究传播工作推进情况汇报，研究部署下一步工作。

　　市委常委、宣传部部长徐超文参加会议并讲话。她强调，要提高思想认识，深入学习贯彻习近平文化思想，进一步增强做好文化遗产保护传承工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，推动我市文化遗产保护传承工作高质量发展。要坚持问题导向，健全完善统筹协调机制，谋实谋细工作举措，不断加大文化遗产保护传承工作力度。要突出重点，主动融入“中华文明探源工程”“考古中国”“夏商文明研究”等重大课题，做好二里头遗址考古保护利用和夏文化研究传播等重点工作，确保我市文化遗产保护传承工作见实效、立新功。要压实责任，牢固树立“一盘棋”思想，明确专班职责分工，形成推进文化遗产保护传承的工作合力，为赓续传承中华文脉，建设中华民族现代文明作出更大贡献。

　　余杰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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