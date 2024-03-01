洛阳建龙技术创新中心竣工投运 新材料产业提质升级再添新动能

洛阳新材料产业提质升级再添新动能！近日，位于洛龙区洛阳大数据产业园的洛阳建龙技术创新中心正式竣工投入运营。

洛阳建龙技术创新中心 洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 摄

洛阳新材料产业提质升级再添新动能！近日，位于洛龙区洛阳大数据产业园的洛阳建龙技术创新中心正式竣工投入运营。

孔道直径不到1纳米的分子筛，在石油加工、精细化工等领域都发挥着重要作用。作为我国吸附类分子筛行业的标杆企业，洛阳建龙微纳拥有分子筛原粉合成、离子交换改性、分子筛成型等全产业链核心技术，产品技术水平处于行业领先地位。

总投资约2亿元的洛阳建龙技术创新中心，是洛阳建龙微纳的全球研发总部和销售中心，重点围绕分子筛吸附、催化材料在能源化工与环境保护领域的研发和应用，开展前瞻性新产品研发。

依托洛阳建龙技术创新中心物理载体，以及河南省吸附类分子筛工程技术研究中心等技术创新平台，洛阳建龙微纳还牵头成立了洛阳分子筛新材料产业研究院，与吉林大学等成立五大联合实验室，将持续强化分子筛领域创新链、产业链深度融合，打造国内分子筛行业重要的产学研合作和技术交流平台，持续推动分子筛技术进步和产业升级。

洛阳建龙微纳相关负责人表示，洛阳建龙技术创新中心竣工投运将有力助推产学研有机融合和深度协同，加速形成强大的技术创新合力，为我国分子筛产业高质量发展贡献更多“洛阳智慧”和“洛阳力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 董国栋)