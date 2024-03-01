洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

最高31℃ 洛阳近期以晴好天气为主
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.05.07 08:19

　　五一假期结束，太阳公公准时“上岗”。天气晴好，气温也将稳步上升。

　　5日，我们迎来了立夏节气，意味着即将告别春天，夏天将要登场。此时节，“圆荷浮小叶，细麦落轻花”，每一帧画面都是风景。

　　立夏是夏天的第一个节气，进入立夏，气温将迅速升高，雨水明显增多，农作物进入旺盛的生长期。

　　市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空冷槽后部偏北气流影响，以晴好天气为主，午后局部山区有阵雨或雷阵雨。10日前后受高空下滑槽及冷空气扩散的共同影响，有一次阵雨或雷阵雨天气。其他时段天气晴好，气温较高。

　　最近几天天气预报

　　今日：多云转晴天，局部山区有阵雨或雷阵雨，偏北风转偏东风3级，气温14℃～28℃。

　　明日：晴天到多云，偏南风3级，气温15℃～28℃。

　　9日(周四)：多云，南部山区有阵雨或雷阵雨，气温17℃～29℃。

　　10日(周五)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温17℃～31℃。

　　11日(周六)：分散性阵雨转多云，偏北风4级左右，气温19℃～29℃。

　　12日(周日)：晴天到多云，气温17℃～31℃。(洛报融媒·洛阳网记者  余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
        “以前我总因眼斜而自卑，不敢与人交流，以后再也不会了……”近日，李先生成功接受了右眼内斜视矫正手术，...
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
  • ·咳嗽、打喷嚏漏尿怎么办？
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 焦作经洛阳至平顶山高铁可研报告获批
  • 浪漫值拉满！在洛阳邂逅现实版“莫奈...
  • 多家在线旅游平台发布“五一”假期数...
  • 江凌主持召开调度会研究分包信访案件...
  • 洛阳：“小剧场+”笑声经济 激发文化...
  • 徐衣显主持召开市政府第26次常务会议
  • 洛阳建龙技术创新中心竣工投运 新材料...
  • 河科大附中高新校区餐厅改造项目完工 ...
  • 未来，更多地铁有望用上“洛阳造”轴...
  • 洛阳“自助式”服装体验店兴起 选购时...
    		•
    百姓呼声
    应天门北广场商业房屋与景区氛围谐调吗？
    邙岭大道中沟站附近为何下雨就积成河？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月见草和锦带花

    红喉姬鹟

    关林景区汉服展演

    绿肥红瘦五月天
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605