最高31℃ 洛阳近期以晴好天气为主

今日洛阳多云转晴天，局部山区有阵雨或雷阵雨，偏北风转偏东风3级，气温14℃～28℃。

今日洛阳多云转晴天，局部山区有阵雨或雷阵雨，偏北风转偏东风3级，气温14℃～28℃。 五一假期结束，太阳公公准时“上岗”。天气晴好，气温也将稳步上升。 5日，我们迎来了立夏节气，意味着即将告别春天，夏天将要登场。此时节，“圆荷浮小叶，细麦落轻花”，每一帧画面都是风景。 立夏是夏天的第一个节气，进入立夏，气温将迅速升高，雨水明显增多，农作物进入旺盛的生长期。 市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空冷槽后部偏北气流影响，以晴好天气为主，午后局部山区有阵雨或雷阵雨。10日前后受高空下滑槽及冷空气扩散的共同影响，有一次阵雨或雷阵雨天气。其他时段天气晴好，气温较高。 最近几天天气预报 今日：多云转晴天，局部山区有阵雨或雷阵雨，偏北风转偏东风3级，气温14℃～28℃。 明日：晴天到多云，偏南风3级，气温15℃～28℃。 9日(周四)：多云，南部山区有阵雨或雷阵雨，气温17℃～29℃。 10日(周五)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温17℃～31℃。 11日(周六)：分散性阵雨转多云，偏北风4级左右，气温19℃～29℃。 12日(周日)：晴天到多云，气温17℃～31℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)