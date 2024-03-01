电动自行车需不需要定期保养？记者走访带您了解

夏季气温升高，电动自行车在充电时、行驶中自燃的事故时有发生。此前，中国消费者协会(简称中消协)曾建议消费者每年对电动自行车进行保养。记者走访发现，不少消费者甚至是经销商，并不清楚电动自行车需要保养、该如何保养。

绘图 雅琦

夏季气温升高，电动自行车在充电时、行驶中自燃的事故时有发生。此前，中国消费者协会(简称中消协)曾建议消费者每年对电动自行车进行保养。记者走访发现，不少消费者甚至是经销商，并不清楚电动自行车需要保养、该如何保养。

品牌方：建议定期保养

汽车驾驶员、经销商都清楚汽车需要定期保养，电动自行车需不需要定期保养？可能很多人说不清楚。

记者查阅资料发现，中消协曾联合国家轻型电动自行车及电池产品质检中心向消费者发出消费警示，建议消费者每年到销售点或有资质的维修场所，对电动自行车的线路、电池等零部件进行检查、保养。

此外，记者在多个电动自行车品牌的官网上看到，不少电动自行车品牌也建议用户定期对电动自行车进行检查、保养，有的品牌关于电动自行车保养的介绍相当详细。

例如，雅迪电动自行车官网建议的保养周期分别为1500公里/6个月、3000公里/12个月、4500公里/18个月、6000公里/24个月。每个周期的保养项目和详细内容都很清楚。电池的保养周期分别为4500公里/18个月和6000公里/24个月，包含电池插孔检查、充电检测、防水性检查、电池盒外观检查、电池检测等内容。

小牛电动自行车官网建议，在第一年使用期内进行至少3次涵盖8项检测的调校保养。第一次保养在行驶里程400公里至600公里(1个月内)、第二次在1400公里至1600公里(4个月内)、第三次在2900公里至3000公里(10个月内)。全部保养项目包含塑件、结构件、刹车系统、电器件、线路、悬挂+转向系统、电池、整车骑行等8大项44小项，仅电池就包括电池插孔检查等6小项。

台铃电动自行车官网建议，电池清洁度检查、电池电压检测、充电器检测每3个月一次，充电器插口检查、充电保险丝检查、电池连接线检查、断电开关检测每月一次。

一些品牌则仅在官网上对电动自行车保养小常识进行科普，或承诺可以提供免费保养的服务，但对于保养的内容没有明确说明。

经销商：对保养说法不一

记者走访七里河等处的电动自行车市场发现，不同经销商对电动自行车保养的说法相差很大，甚至相同品牌、不同经销商的说法也不太一样。

好几家经销商的工作人员表示：“电动自行车不用保养，坏了修修就行了。”“保养是售后的事，我们不清楚。”

有些经销商的工作人员表示，知道电动自行车需要定期保养，但对保养的内容说法不一。“保养主要是给轮胎打打气，看哪里的螺丝松了紧一紧，检查下刹车、灯光等。”一门店的工作人员说，“电池不需要保养，坏了也修不好，在质保期内就免费换新的了。”也有售后工作人员表示，用户要求保养时，他们会对电池进行多项检查。

记者在七里河一家雅迪售后服务中心看到，这里的墙上还张贴有一份电动自行车关键配件保养标准，涉及电池、轮胎、制动系统、减震、转向系统、全车螺丝等方面，在不同的时间、里程里，保养内容包括检查、更换、调整、润滑、紧固等。在店里张贴如此详细的电动自行车保养信息，这在记者走访的门店中实属罕见。