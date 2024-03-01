河科大附中高新校区餐厅改造项目完工 新增916个餐位

整洁的餐桌、鲜亮的座椅……4月30日，走进已经完工的河科大附中餐厅改造项目现场，良好的就餐环境让人倍感舒适。

就餐环境更加舒适

整洁的餐桌、鲜亮的座椅……4月30日，走进已经完工的河科大附中餐厅改造项目现场，良好的就餐环境让人倍感舒适。

去年以来，我市加快推进8所未迁建高中改造提升项目，进一步优化教育资源配置、改善学生学习生活环境，河科大附中高新校区餐厅改造项目便是其中之一。

改造后的餐厅面积约1800平方米，新增9个操作间、25个售卖窗口、916个餐位。餐厅座椅采用橙蓝两种颜色进行搭配，并铺设了淡蓝色的防滑地胶，整体风格简约大气。

“该餐厅由学校原餐厅3楼的会议室、健身房改造而来。”市住建局相关负责人介绍，原房屋建成至今已有20余年，改造时除了将屋顶网架结构更换为更加牢固的钢结构，还对屋顶的防水、防火和保温材料进行了整体升级，改变了过去“逢雨必漏”的状况。此外，本次改造还在餐厅外部加装了一台电梯，更加方便师生用餐。

河科大附中高新校区新建教学楼项目也正加紧推进，目前正在进行4层主体施工。“施工时，我们严格控制施工噪声，搭设双层防护的安全通道，铺设保通道路，全力降低施工给师生学习生活带来的影响。”市住建局相关负责人表示。

此外，我市其他几所未迁建高中的改造及新建单体项目当前均按照任务计划节点有序向前推进。其中，理工附中5层综合楼改造项目室内外墙体粉刷已经完成，正在进行室内会议室、卫生间改造；洛六高新建餐厅宿舍楼项目文物发掘已经完成，正在进行基础回填施工；洛十高新建教工宿舍楼项目主体结构已经封顶，二次结构施工已经完成，正在进行墙体粉刷。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 赵旭辉 文/图）