徐衣显主持召开市政府第26次常务会议

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第26次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神，研究经济运行、科技产业社区建设、基层医疗卫生服务能力提升等工作。

市政府第26次常务会议要求

科学研判精准发力推动经济持续回升向好

引育并重聚链成群加强科技产业社区建设

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第26次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神，研究经济运行、科技产业社区建设、基层医疗卫生服务能力提升等工作。

会议传达学习了习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话和视察重庆重要讲话精神等。徐衣显强调，要深入学习领会“六个坚持”的具体要求，胸怀国之大者、省之重者、市之要者、民之盼者，主动融入重大战略，切实找准功能定位，充分发挥特色优势，抓实抓牢重点工作，以高科技引领推动产业升级，以高水平创新提升新质生产力，以深层次改革优化营商环境，奋发有为加快推进现代化洛阳建设。

会议深入贯彻落实全省各省辖市工作汇报会精神及省长王凯来洛调研指示要求，分析当前形势，研究突出问题，部署下步工作。徐衣显强调，各级各部门要认清形势、坚定信心。准确把握大局大势，辩证看待经济形势，深刻剖析结构性问题，在查漏补缺中对标反思，在攻坚克难中坚定信心，采取更加有力有效措施，推动全市经济回升向好。要扛牢责任、强化担当。增强政治意识、大局意识、责任意识，锚定目标扛任务，不折不扣抓落实，统筹当期和基期，完善绩效评估办法，激励干部担当作为，实现上半年“双过半”。要精准施策、稳定运行。盯住关键、盯在日常、盯紧堵点，“一企一策”解决企业实际问题，“一事一议”加快项目建设，靶向发力稳定工业运行，持续释放文旅消费潜力，多措并举做好升规纳统，以旬保月、以月保季、以季保年，确保经济运行在合理区间。要抢抓机遇、加快转型。紧盯政策导向、产业方向、资金投向、市场趋向，聚焦5大产业集群、17条优势产业链，提质发展传统产业，培育壮大风口产业，前瞻布局未来产业，加快推动新旧动能转换，因地制宜发展新质生产力，筑牢高质量发展硬支撑。要防范风险、守牢底线。落实“过紧日子”要求，严格财政预算管理，兜牢基层“三保”底线，防范化解信访稳定、问题楼盘等各类风险，以高水平安全保障高质量发展。

会议研究了科技产业社区建设工作。徐衣显强调，要全面落实“第一战略”，坚持创新引领，选准优势赛道，用好支持政策，大力发展新质生产力。要探索“一社区+多创新中心”模式，招引一批产业配套项目和“专精特新”企业，不断提升科技支撑力、资源聚合力、辐射带动力。要坚持政府引导、市场运作、多方参与，创新服务模式，引入优质资源，完善配套设施，打造“人城产”融合发展示范区。

会议研究了基层医疗卫生服务能力提升工作。徐衣显强调，要树牢以人民为中心的发展思想，聚焦健康洛阳建设，深化“五医”联动，强化政策协同，补齐短板弱项，加强队伍建设，持续推动医疗服务权限下放、重心下移、资源下沉，提升基层医疗服务水平，守护人民群众生命健康。

会议还研究了分层分类社会救助、城市区部分道路命名、高速公路建设和个人记功等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)