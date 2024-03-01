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洛阳北漂青年归乡创业 打造热门演艺项目助力洛阳文旅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.07 08:22
李阳(右)在现场指导演员动作

　　指导演员动作、打磨故事情节……在刚刚过去的五一假期，返乡创业、投身洛阳文旅演艺行业的李阳，可谓忙得脚不沾地。由他参与导演制作的演艺项目《明堂幻像》，受到来自全国各地观众的好评。

　　今年35岁的李阳，是一名土生土长的洛阳人。2009年，他离开家乡到广西读大学，学习舞台影视剧(表演)专业。大学毕业后，他像大多数同行一样，涌入了我国影视艺术人才聚集的热门城市北京，开始了北漂生活。

　　北漂期间，他参与了《中国机长》《长津湖》《扫黑风暴》《人民警察》等多部知名影视作品的演出，在其中扮演一些小人物。2015年，李阳进修了导演专业，演戏之余做起了执行导演，这也为他此次返乡导演《明堂幻像》打下了基础。

　　由于一直在影视行业摸爬滚打，李阳对家乡文化故事的创作十分感兴趣。“河洛文化源远流长，对其他地区文化影响颇深。”李阳说，对家乡文化的热爱，让他萌生了返乡创业的想法。

　　2023年，李阳看准洛阳深厚的历史文化底蕴和文旅产业发展前景，毅然决定返乡，回到洛阳成立了一家传媒公司，从事影视剧制作、演艺策划制作，为家乡文化旅游打造体验新场景，五一期间火爆的《明堂幻像》便是首试。

　　2024年年初，李阳接到该项目邀约后，立即投入创作。为贴合隋唐洛阳城国家遗址公园明堂这个演艺地点，该项目剧本创作围绕古墓博物馆馆藏壁画《胡人牵驼载丝壁画》展开。

　　“这幅拥有一千多年历史的唐代壁画，生动描绘了隋唐时期胡商以骆驼装载丝绸往来通商贸易的场景，还曾多次应邀外展。我一拿到这个剧本，脑子里就浮现了不少可以设计演绎的画面。”李阳说。

　　为赋能中国洛阳第41届牡丹文化节，增加洛阳文旅业态，该剧进入彩排阶段后，作为导演的李阳便时时刻刻与演员在一起，每天从早上9点至次日凌晨2点连续工作，把握演艺细节，追求沉浸效果。

　　茫茫沙漠、驼铃叮当、西域公主、明堂觐见……这部汇聚诸多洛阳元素的新概念演艺项目，于4月与游客如期见面，并收获了五一的爆火。

　　“能够用作品与洛阳文旅共同成长，我深感荣幸。”李阳说，今后他将继续发挥专业所长，努力将自己积攒多年的经验付诸实践，并深入联动家乡文化，让“好戏”在神都各地开演。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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