送别！陈俊武院士遗体告别仪式在洛阳举行【视频】

7日9时，中国共产党优秀党员、“时代楷模”“最美奋斗者”称号获得者、中国科学院资深院士、我国著名的炼油工程技术专家、流化催化裂化工程技术奠基人、现代煤化工技术专家，中国石油化工集团有限公司科技委顾问、中石化洛阳工程有限公司技术委员会名誉主任陈俊武同志遗体告别仪式在洛阳殡仪馆举行。 7日9时，中国共产党优秀党员、“时代楷模”“最美奋斗者”称号获得者、中国科学院资深院士、我国著名的炼油工程技术专家、流化催化裂化工程技术奠基人、现代煤化工技术专家，中国石油化工集团有限公司科技委顾问、中石化洛阳工程有限公司技术委员会名誉主任陈俊武同志遗体告别仪式在洛阳殡仪馆举行。 陈俊武院士因病医治无效，于5月1日17时47分在洛阳逝世，享年97岁。 陈俊武院士祖籍福建长乐，1927年3月17日出生于北京，1948年6月毕业于北京大学工学院化工系，1949年12月参加工作，1956年加入中国共产党。他投身中国石油石化事业70余载，始终怀有浓厚的家国情怀，始终体现着强烈的责任担当，自觉把个人理想融入国家发展伟业，矢志创新、勤奋耕耘，为我国石油石化工业发展做出了突出贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 李砺瑾 文/图）