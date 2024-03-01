5月1日至5日，“榴莲忘返·跻身顶榴” 洛阳首届榴莲狂欢节活动与你相约

5月1日至5日

“榴莲忘返·跻身顶榴”

洛阳首届榴莲狂欢节活动

期待在隋唐洛阳城天街遗址

与你相约

不用高成本，就能吃得爽！

届时180吨榴莲产品

(包括金枕、干尧、猫山王等鲜果

榴莲冻肉、芝士烤榴莲、榴莲雪糕

榴莲盲盒、榴莲千层 等

榴莲制品及深加工产品)齐亮相

更有诸多优惠福利放送

吃喝玩乐购“一条龙”！

直播福利不停歇

线下凭券享低价

活动期间

洛阳国贸集团将推出

榴莲产品优惠活动

抖音电商直播间

金枕榴莲A级、精品烤榴莲肉

芝士烤榴莲等产品价格抄底

金枕、干饶、猫山王等品种

树熟榴莲鲜果参与

“50抵100”代金券活动

抓紧时间！即刻开抢！

【代金券购买方式】

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使用规则:

1.仅限在活动现场使用核销；

2.只适用于泰旺鲜榴莲及冻品榴莲类产品使用，不可跨商家使用；

3.单次消费需满100元方能使用，且每单仅能使用1张；

4.用券&核销时间：2024年5月1日-5月5日；

5.使用地点：隋唐洛阳城天街遗址。

主题抽奖轮番上 “天选之人”就是你

你适合榴莲界的“大明星”猫山王，还是香甜顺滑的金枕？参与“测测你的榴莲人格”H5抽奖互动，一键找到适合你的榴莲品种，更有活动周边帽子、主题购物袋、徽章等奖品等你赢取。

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【参与方式】

扫描下方二维码立即参与

四大区域花样多 逛吃嗨购一条龙

现场将分为“榴莲往返区”“缤纷东南亚集”“热带风情坊”“唐韵集萃区”4个区域，呈现集商贸、旅游、消费等于一体的城市级盛会。

在榴莲往返区，价值6万元的鲜切榴莲登场，包含猫山王、金枕等网红榴莲品种，市民可以试吃并以超低价购买，还有烤榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲千层、冻榴莲、榴莲酥及正宗泰国、东南亚其他国家美食亮相，现场还将进行东南亚菜品烹饪演示。

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在缤纷东南亚集，榴莲咖啡、榴莲雪糕、榴莲冰沙、芒果冰沙、辣椒酱冰淇淋等甜品、饮品齐聚。其中，辣椒酱冰淇淋来自马来西亚配方，入口甜香、辣劲在后，将为味蕾带来新鲜刺激的体验。

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在热带风情坊，泰国纺织、泰银制品等具有东南亚文化元素的特色商品琳琅满目，市民可以尽情选购留念。

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在唐韵集萃区，汉服及融入中国传统文化特色的文创产品云集，适合购买作伴手礼。

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泰旺快闪果然旺 免费试吃美滋滋

泰旺进出口贸易公司是本次活动的榴莲供应商，将在活动现场设东南亚风情榴莲快闪店，市民可以免费打卡拍照、试吃榴莲产品。

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游乐项目有童趣 真是“遛娃”好去处

活动现场将设儿童游乐区，含近10个热门游乐项目，家长们再也不用愁没地方“遛娃”，可以一边吃榴莲，一边和孩子享受亲子互动的乐趣。

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天幕之下榴莲香 畅聊古城引遐想

天街是隋唐洛阳城的中轴大街，也是现代洛阳的城市地标。活动期间，展区将搭建天幕、摆放桌椅等，市民可以一边小憩，一边享用榴莲美食、畅聊古城新貌。

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市集入口处

机械大象震撼亮相

《唐韵兰纳》将带来燃灯礼

鼓阵及舞蹈表演

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场地中央

《中泰巡游》行进式演艺将上演

市民不仅可以观演

还可以参与互动

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主舞台

夜晚

《“榴莲王”繁！》将带来

灯光秀、大唐散乐、兰纳花开

国潮摇滚、嘻哈、唐泰风尚等

精彩表演

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散点舞台

《唐泰密盒》《泰美神韵》

《国色天香》《泰拳风采》

《盛唐百戏》《胜利之鼓》

《唐风国乐》等演出将轮番上演

以华丽的服饰、精湛的演技

动人的音乐，全面展现

东西方文化的独特魅力

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日前，榴莲狂欢节活动信息正式公开，不少网友积极留言咨询。下面，就对大家关心的问题进行一一解答~

Q：为什么要举办榴莲狂欢节？

A：洛阳作为历史文化名城，自古以来贸易繁盛，不仅是丝绸之路的东方起点，更是文化交流的胜地。近年，洛阳至泰国曼谷国际航线开通，为中泰两国交流搭建了新的桥梁。如今，洛阳加快融入“一带一路”，聚力建设国际文化旅游名城。

乘势而为，榴莲狂欢节的举办，不仅是对洛阳市委市政府相关政策号召的积极响应，也是对“文旅搭台、经贸唱戏”发展路径的有益探索，推动市场可持续发展和城市消费升级。届时，榴莲狂欢节将以“沉浸式体验、年轻化消费”为核心，进一步促进多元文化交流碰撞，赋能青年友好型城市建设。

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Q：为什么活动由洛阳综合保税区和洛阳国贸集团承办？

A：洛阳综合保税区作为内陆城市的特殊保税区，肩负着提升通关便利化水平的重要使命。洛阳国贸集团作为洛阳综合保税区的运营方，目前已经打通东南亚水果的直购渠道。借助洛阳综合保税区的免税政策，可以确保榴莲的新鲜度和价格优势，真正让市民品尝到质优价廉的东南亚水果。

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Q：为什么要在隋唐洛阳城天街遗址举办活动？

A：隋唐洛阳城天街遗址南端为定鼎门遗址，二者“命运相连”，承载着古代丝绸之路的记忆，也是东西方文化交流的标识。在此举办榴莲狂欢节，是对洛阳历史文化的致敬，也是对古代商贸的现代化演绎，将再现万邦来朝的神都盛世，彰显当今洛阳的包罗万象。

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活动地点：隋唐洛阳城天街遗址

公交线路：

①赵村：15路、33路、53路、55路

②古城路龙门大道口西：3路、55路

乘车到站，下车后步行即达。

自驾线路：

导航至“隋唐洛阳城天街遗址”即达，附近有停车场。

更多精彩

尽在榴莲狂欢节现场

5月1日

隋唐洛阳城天街遗址

不见不散！