洛阳发布2023年知识产权发展状况报告

4月26日是第24个世界知识产权日。今日，洛阳市市场监管局发布洛阳市2023年知识产权发展状况报告。

4月26日是第24个世界知识产权日。今日，洛阳市市场监管局发布洛阳市2023年知识产权发展状况报告。

记者了解到，近年来，洛阳市始终践行知识产权创新驱动发展战略，在创新创造、转化运用、保护服务等方面取得了阶段性成果，为全市经济高质量发展提供强有力的支撑。今年1月，洛阳获批国家知识产权强市建设示范城市，彰显了洛阳知识产权综合竞争力的稳步提升。

专利质量不断提升，结构不断优化——截至2023年底，洛阳有效发明专利拥有量达到12672件，同比增长18.8%，万人发明专利拥有量达17.87件；高价值发明专利拥有量6.11件，同比增长28.4%。高价值专利培育方面，2023年荣获中国专利银奖1项，中国专利优秀奖4项；河南省专利奖一等奖3项，二等奖4项。目前洛阳已累计荣获国家专利奖46项，包括3项金奖、2项银奖和41项优秀奖；荣获河南省专利奖33项，包括4项一等奖、17项二等奖以及12项三等奖。

知识产权转化运用，创新驱动高质量发展——2023年，洛阳知识产权质押融资额达6.17亿元，同比增长45.1%，有效解决了中小企业融资难题，逐步成为科技型中小企业融资的新途径，进一步激发了企业的创新热情。与此同时，洛阳聚焦智能设备制造、新材料等重点产业，开展9项产业专利导航，引导企事业单位开展30项企业专利导航，有力推动产业向高端化、智能化、绿色化转型升级，增强市场竞争优势。

知识产权保护与服务构筑坚实创新屏障——去年，洛阳围绕民生关切领域重拳出击，严厉打击专利、商标、地理标志等侵权假冒行为，共查处相关违法案件300余起，有力维护了公平有序的市场环境和创新主体权益；持续优化知识产权公共服务体系，建设知识产权公共服务平台与专题数据平台，为经营主体提供高效便捷的专利检索、专利供需对接等服务；高标准建成国家级知识产权保护中心，配备专利受理大厅、专利成果展示交易大厅、巡回法庭、调解室等功能区域，面向先进装备制造与新材料领域提供专利快速预审服务，目前已备案企事业单位300余家，受理预审申请200余件，极大缩短了创新主体专利授权周期。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，洛阳将聚焦知识产权创造、运用、保护、管理和服务等关键环节，着力构建知识产权全链条生态体系，努力营造一流的营商环境，激发全社会创新活力，奋力谱写新时代知识产权事业新篇章。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图）