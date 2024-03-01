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洛阳市自然资源系统启动安全生产治本攻坚三年行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.27 08:22

　　昨日，记者从市自然资源和规划局获悉，我市自然资源系统启动安全生产治本攻坚三年行动，进一步夯实自然资源领域安全生产基础，有效防范遏制安全生产事故发生。

　　此次行动明确

　　●2024年年底前，全市自然资源系统将健全完善安全风险数据库，厘清各部门职责。

　　●2025年年底前，制定完成风险分级标准和隐患判定标准。

　　●2026年年底前，实现双重预防工作机制常态长效运行，构建以先进智能化信息化技术为支撑的“事前预防型”安全治理新模式。

　　市自然资源和规划局有关负责同志介绍，此次行动包含11项主要任务。全市自然资源系统将持续开展重大事故隐患排查整治，健全完善自然资源领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项，做到预防在先、发现在早、处置在小，形成风险识别、隐患排查、监测预警、及时处置的闭环管理工作制度。

　　在业务领域安全监管方面

　　全市自然资源系统将严格落实“管业务必须管安全”要求，强化源头管控和审批监管，严格国土空间规划“一张图”管理，严格落实重大安全风险“一票否决”制度，加强危险化学品、新建工业园区、矿山等用地规划审批。同时，将城市安全韧性和抵御灾害能力作为国土空间规划重要内容，合理安排城市重要市政基础设施用地，明确消防等重大防灾设施标准、布局要求。

　　在矿产资源开发管理方面

　　全市自然资源系统将强化矿产资源规划编制与实施，合理布局矿业权；督导矿山企业依法办矿，履行绿色勘查、绿色开采、边开采边治理等法定义务，安全合理开发利用矿产资源；加强矿山地质环境治理恢复和土地复垦项目管理，严格落实安全生产风险管控规定要求。

　　在重点领域执法监管方面

　　全市自然资源系统将聚焦不符合规划要求的选址选线工程，以及违法占用耕地、非法勘查开采矿产资源、以生态修复治理名义采矿等违法行为，加大执法监管力度，全面提升执法质效，完善“全链条”监管体系，及时消除安全隐患。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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