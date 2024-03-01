已服务66339人次！洛阳24小时营业药店将常态化运行

已服务66339人次！今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，4月1日至5月5日，洛阳37家24小时营业药店服务外地游客和市民的具体数据出炉。

已服务66339人次！今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，4月1日至5月5日，洛阳37家24小时营业药店服务外地游客和市民的具体数据出炉。

洛阳文旅持续火热，吸引了越来越多的游客。为了全力保障来洛游客和市民夜间用药需求和急救需要，4月1日，洛阳在热门旅游景区附近和繁华地点启用了37家24小时营业药店，这些药店在保证夜间营业的同时，还可为突发发热、中暑、消化不良等情况的人员提供用药咨询和免费使用对症急救药品服务，以及提供免费使用碘伏、酒精、创可贴等轻微创伤所需消毒用品。

不仅如此，如果外地游客和市民不方便出门，还可以直接通过美团、饿了么等线上平台下单买药，外卖小哥会及时将药品送到对方手中。洛报融媒记者了解到，一些药店还针对顾客需求增加了多项特色服务，比如洛阳世鸿开心人药业有限公司相关门店为有需要的人群免费测量血压，洛阳万家康大药房连锁有限公司对急需药品的顾客随时启用专人急送服务等。

“洛阳目前已经设立的24小时营业药店，今后将实现常态化运行。”洛阳市市场监管局相关负责人介绍，1个月服务6万余人次的数据表明，设立24小时营业药店贴合大众需求，下一步，该局将根据广大市民和游客需要，适时围绕洛阳繁华地带和热门景区布局更多的24小时营业药店，严格落实查验药品购进票据、查药品质量、查店容店貌相关要求，加强用药保障，全力营造安全健康的用药环境。与此同时，鼓励各个药店推出温馨和暖心举措，贴心服务每一位游客和市民。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 赵利波 孙瑾靖 文/图)