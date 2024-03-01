洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

已服务66339人次！洛阳24小时营业药店将常态化运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.07 16:23

　　已服务66339人次！今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，4月1日至5月5日，洛阳37家24小时营业药店服务外地游客和市民的具体数据出炉。

　　洛阳文旅持续火热，吸引了越来越多的游客。为了全力保障来洛游客和市民夜间用药需求和急救需要，4月1日，洛阳在热门旅游景区附近和繁华地点启用了37家24小时营业药店，这些药店在保证夜间营业的同时，还可为突发发热、中暑、消化不良等情况的人员提供用药咨询和免费使用对症急救药品服务，以及提供免费使用碘伏、酒精、创可贴等轻微创伤所需消毒用品。

　　不仅如此，如果外地游客和市民不方便出门，还可以直接通过美团、饿了么等线上平台下单买药，外卖小哥会及时将药品送到对方手中。洛报融媒记者了解到，一些药店还针对顾客需求增加了多项特色服务，比如洛阳世鸿开心人药业有限公司相关门店为有需要的人群免费测量血压，洛阳万家康大药房连锁有限公司对急需药品的顾客随时启用专人急送服务等。

　　“洛阳目前已经设立的24小时营业药店，今后将实现常态化运行。”洛阳市市场监管局相关负责人介绍，1个月服务6万余人次的数据表明，设立24小时营业药店贴合大众需求，下一步，该局将根据广大市民和游客需要，适时围绕洛阳繁华地带和热门景区布局更多的24小时营业药店，严格落实查验药品购进票据、查药品质量、查店容店貌相关要求，加强用药保障，全力营造安全健康的用药环境。与此同时，鼓励各个药店推出温馨和暖心举措，贴心服务每一位游客和市民。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 赵利波 孙瑾靖 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    世界哮喘日：警惕过敏性哮喘
    世界哮喘日：警惕过敏性哮喘
    世界哮喘日：警惕过敏性哮喘
        今天是世界哮喘日，健康推荐人——市东方人民医院(河科大三附院)耳鼻喉科主任刘迎辉想跟大家说说如何预防、...
  • ·因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 焦作经洛阳至平顶山高铁可研报告获批
  • 送别！陈俊武院士遗体告别仪式在洛阳...
  • 多家在线旅游平台发布“五一”假期数...
  • 浪漫值拉满！在洛阳邂逅现实版“莫奈...
  • 江凌主持召开调度会研究分包信访案件...
  • 徐衣显主持召开市政府第26次常务会议
  • 未来，更多地铁有望用上“洛阳造”轴...
  • 洛阳：“小剧场+”笑声经济 激发文化...
  • 河科大附中高新校区餐厅改造项目完工 ...
  • 洛阳建龙技术创新中心竣工投运 新材料...
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月见草和锦带花

    红喉姬鹟

    关林景区汉服展演

    绿肥红瘦五月天
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605