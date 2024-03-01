提醒！洛阳多条公交线路临时调整

今日，“洛阳公交”发布消息称，因道路施工，多条公交线路进行临时调整。

今日，“洛阳公交”发布消息称，因道路施工，多条公交线路进行临时调整。具体内容如下：

一、临时调整部分公交线路

因凯旋路(七一路至嘉豫门大街)南半幅道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，途经公交线路临时调整如下：

8路

去程从武汉南路蓬莱路口南发车，沿原线行驶至凯旋东路与体育场路交叉口后，改走体育场路、九都中路、嘉豫门大街、凯旋东路恢复原线。

17路、206路

回程分别从西苑路长安路口、洛阳站发车，沿原线行驶至凯旋东路与七一路交叉口后，改走七一路、九都中路恢复原线。

26路

回程从牡丹大道兴洛西街口东发车，沿原线行驶至凯旋东路与体育场路交叉口后，改走体育场路、九都中路、嘉豫门大街、凯旋东路恢复原线。

33路

去程从国花路公交停车场发车，沿原线行驶至凯旋东路与体育场路交叉口后，改走体育场路、九都中路恢复原线。

49路

回程从高铁龙门站发车，沿原线行驶至九都中路与体育场路交叉口后，改走九都中路、嘉豫门大街恢复原线。

52路

去程从春晴路金谷园路口发车，沿原线行驶至人民西路与中州中路交叉口后，改走中州中路、嘉豫门大街、凯旋东路恢复原线。

二、临时调整89路

张沟东区域施工围挡已拆除，同时结合龙门西山道路(厚载门街至龙门大道)整体施工区域，洛阳公交集团将于5月9日起，临时调整89路。

去程从新区第一公交停车场发车，沿原线行驶至龙门大道与南山大道交叉口后，改走南山大道、厚载门街恢复原线，调整路段去回程一致。

恢复回程站位：魏湾、张沟东。⑥