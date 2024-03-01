洛阳“五一”假期旅游大数据报告出炉 青年客群是主力军

?刚刚过去的“五一”假期，洛阳文旅市场持续“热辣滚烫”。哪些省份是洛阳的主要旅游客源市场？来洛游客的年龄结构如何？日前，洛阳文化旅游投资集团旅游大数据中心监测的“五一”假期旅游大数据报告出炉，一组组数据背后折射出文旅市场的新趋势。

?刚刚过去的“五一”假期，洛阳文旅市场持续“热辣滚烫”。哪些省份是洛阳的主要旅游客源市场？来洛游客的年龄结构如何？日前，洛阳文化旅游投资集团旅游大数据中心监测的“五一”假期旅游大数据报告出炉，一组组数据背后折射出文旅市场的新趋势。

数据显示，“五一”假期来洛游客中，25岁至34岁的游客占43.52%，35岁至44岁的游客占22%，18岁至24岁的游客占15.36%，占比排在前三位。近年，洛阳紧跟文旅消费升级新趋势，着力打造兼具文化特色、沉浸感、互动性的文旅新业态、新场景，不断满足青年游客需求，青年客群已成为洛阳文旅市场的主力军。

“五一”假期，散客游是洛阳文旅市场的主流，其中家庭游客是散客群体的主角。在来洛游客的交通方式选择方面，乘火车的人占47.44%，自驾车出行的人占46.97%，乘大巴的人占3.91%，乘飞机的人占1.68%。

洛阳文旅市场客源市场半径持续扩大。数据显示，“五一”假期，来洛的省外游客以陕西、山西、山东、江苏、河北、湖北、安徽、浙江、广东等省份居多。在省外客源城市中，排名前十的分别是西安、北京、上海、武汉、杭州、运城、苏州、天津、咸阳、晋城。

从来洛游客的兴趣偏好看，对教育、医疗健康等感兴趣的游客占比较高。业内人士表示，洛阳依托丰富的文旅资源，打造了研学旅游、康养旅游等一批特色鲜明、体验性强的文旅新业态，日益丰富的文旅产品对游客的吸引力越来越强。

来洛游客不仅数量多，停留的时间也变长了。数据显示，“五一”假期，来洛游客停留时间在2天以上的占48.52%，多日游的游客较往年有所增加，每位游客在我市参观游览的景区(点)数为3个至6个。

“夜经济”的蓬勃发展提升了留客能力。洛阳持续丰富“夜游”“夜娱”“夜食”“夜购”“夜演”“夜拍”等夜间文旅业态，推动洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园、老城十字街等特色夜间消费集聚区打造新场景、培育新业态、开展新体验，推动全市夜间文旅经济高质量发展。

“五一”假期，洛阳多个景区开展一系列丰富多彩的文旅活动，用一系列新潮流、新玩法、新场景，丰富游客旅游体验，把更多的“打卡者”变为“消费者”。数据显示，龙门石窟、洛邑古城、老君山、隋唐洛阳城国家遗址公园、白马寺、洛阳博物馆等是“五一”假期洛阳的热门景区。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 吕永鑫 文/图）