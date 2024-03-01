5月9日开始预约！洛龙区2024年第七批HPV疫苗来了

今日，“洛龙疾控”微信公众号发布消息，洛龙区2024年第七批HPV疫苗将于5月9日上午9时开始预约。

今日，“洛龙疾控”微信公众号发布消息，洛龙区2024年第七批HPV疫苗将于5月9日上午9时开始预约。

九价HPV疫苗

九价HPV疫苗适用人群为9岁至45岁女性；9岁至14周岁可接种2剂次；15岁至45周岁全程3剂次，1320元/剂(含接种服务费)。推荐0、2和6月分别接种1剂次，3剂应在1年内完成。

四价HPV疫苗

四价HPV疫苗适用人群为9岁至45岁女性；全程3剂次，820元/剂(含接种服务费)。推荐0、2和6月分别接种1剂次，3剂应在1年内完成。

开放预约时间

5月9日9：00-5月9日18：00

接种时间

5月10日