5月9日开始预约！洛龙区2024年第七批HPV疫苗来了

今日，“洛龙疾控”微信公众号发布消息，洛龙区2024年第七批HPV疫苗将于5月9日上午9时开始预约。
今日，“洛龙疾控”微信公众号发布消息，洛龙区2024年第七批HPV疫苗将于5月9日上午9时开始预约。
今日，“洛龙疾控”微信公众号发布消息，洛龙区2024年第七批HPV疫苗将于5月9日上午9时开始预约。
九价HPV疫苗
九价HPV疫苗适用人群为9岁至45岁女性；9岁至14周岁可接种2剂次；15岁至45周岁全程3剂次，1320元/剂(含接种服务费)。推荐0、2和6月分别接种1剂次，3剂应在1年内完成。
四价HPV疫苗
四价HPV疫苗适用人群为9岁至45岁女性；全程3剂次，820元/剂(含接种服务费)。推荐0、2和6月分别接种1剂次，3剂应在1年内完成。
开放预约时间
5月9日9：00-5月9日18：00
接种时间
5月10日
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