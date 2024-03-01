明天起，洛阳最高气温明显下降

今日晴天到多云，夜里多云转阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，并伴有雷暴大风等强对流天气，气温16℃～30℃。

持续多日的晴暖天气今天将告一段落。

省气象台预计，今天夜里至明天白天，我省黄河以南有一次对流性降水天气过程。29日至30日，北中部、南部部分县市有分散性阵雨、雷阵雨。在雨水的影响下，我省“初夏体验”即将到期，明天起全省最高气温明显下降。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内地面受暖气团控制，气温较高；28日至30日短波槽活动频繁配合地面弱冷空气影响，我市云系较多，风力较大，有一次弱降水天气过程。

最近几天天气预报

今日：晴天到多云，夜里多云转阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，并伴有雷暴大风等强对流天气，气温16℃～30℃。

明日：阵雨或雷阵雨转阴天，东北风3级左右，气温16℃～25℃。

29日(周一)：多云到阴天，夜里转阵雨，偏北风4级～5级，气温16℃～26℃。

30日(周二)：阵雨转多云，气温14℃～22℃。

5月1日(周三)：晴天到多云，气温12℃～25℃。

2日(周四)：多云到阴天，气温14℃～26℃。

3日(周五)：多云间阴天，气温15℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）