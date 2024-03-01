做增量！中航光电高端光电子器件产业园竣工试生产

在优质存量上做大增量，是洛阳推动产业发展的重要举措。作为我国战略新兴产业中的基础关键，光电产业是发展新质生产力的重要支撑。26日下午，洛阳市产业发展观摩活动首站来到位于洛龙区的中航光电高端光电子器件产业园项目。

在优质存量上做大增量，是洛阳推动产业发展的重要举措。

作为我国战略新兴产业中的基础关键，光电产业是发展新质生产力的重要支撑。26日下午，洛阳市产业发展观摩活动首站来到位于洛龙区的中航光电高端光电子器件产业园项目。

总投资50亿元的中航光电高端光电子器件产业园项目，占地约211亩土地，规划建设30万平方米研发、生产及行政配套设施。目前，该项目已全面竣工，进入试生产阶段。

作为国内连接器行业的领军企业，该项目业主单位中航光电2023年实现营收规模突破两百亿。该项目全面投产后，可实现年产特种光纤连接器、光电特种连接器件等特种连接器及互连产品315万只/套，年增销售收入36.8亿元，增就业岗位2000余个，强力助推洛阳光电产业链做大做强，推动新质生产力转化为产业发展新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 文/图）