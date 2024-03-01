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洛阳又一家养老服务中心开业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.04.27 09:41

　　室内面积160余平方米、多种康复训练器材、提供每日三餐……26日，洛阳市西工区洛北街道瞿家屯社区养老服务中心开业，面向社区老人开放。

　　26日上午，洛报融媒记者在现场看到，瞿家屯社区养老服务中心位于中迈上阳城小区2号楼2单元1楼，6张养老床位可为老人提供日间照料服务，室内设置有辅助步行训练器、多关节主被动训练器、偏瘫康复器、肘关节牵引训练椅等康复训练器材。

　　当天中午，来此就餐的老人排队取餐，大家对实惠又可口的午餐很满意。“4月26日至28日，瞿家屯社区年满60周岁及以上的老人，凭身份证可花3元钱，吃上一份卤面。”瞿家屯社区养老服务中心负责人说，老人可通过加入微信群报餐，也可通过“智慧西工”平台下单，或拨打瞿家屯社区养老服务中心的电话进行报餐。自理老人可到社区养老服务中心取餐，不能自理老人可送餐上门。

　　该负责人介绍，目前瞿家屯社区养老服务中心主要为社区老人开展居家上门服务和家庭床位适老化改造服务，提供上门助餐、上门巡视、家政服务、助医助急、个人护理、上门助浴、家庭床位等服务。瞿家屯社区养老服务中心的开业，让社区老人在家门口就能享受更多、更好的养老、助餐、康复训练等服务。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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