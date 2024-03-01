25日至昨日，全球政党媒体事务负责人研修班代表团来洛参访。 25日至昨日，全球政党媒体事务负责人研修班代表团来洛参访。 在洛期间，代表团先后走进二里头夏都遗址博物馆、洛邑古城、国家牡丹园、中国一拖、龙门石窟等处，通过实地走访、听取讲解等方式，沉浸式感受洛阳的人文底蕴、蓬勃生机。 在昨日召开的座谈会上，代表团成员对此行所见所闻进行了交流。大家纷纷表示，此次来洛参观访问，对洛阳深厚的文化底蕴、丰富的文旅资源、民众的热情好客印象深刻。近年来，洛阳将汉服、牡丹、石窟等传统文化元素与现代技术有机结合，着力提升旅游服务水平，走出一条新文旅发展之路，已成为不少国家民众出行的目的地。大家表示将把在洛阳及中国其他地方的所见所闻报道出去，让更多民众了解真正的中国和中国共产党，为促进人类文明交流互鉴注入强大动力。未来愿同中国一道，积极参与“政党+媒体”交流合作，加强媒体交流互动，深化互信、拓展合作、增进友谊，在文旅等领域谋求广泛合作，促进政党间交流合作取得更多成果。 此次全球政党媒体事务负责人研修班代表团由来自亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲等地区20余个国家的30名宣传事务负责人组成。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 乔瑞丹 张婧）