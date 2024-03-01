洛阳市安委办明确：开展文旅交通等领域查险除患工作

7日，洛阳市安委办发布关于进一步加强安全生产工作的通知，要求各级各部门深刻吸取近期事故教训，压实工作责任，完善应急预案，集中排查处置文旅、道路、交通等重点领域风险隐患，扎实抓好当前安全防范工作。 7日，洛阳市安委办发布关于进一步加强安全生产工作的通知，要求各级各部门深刻吸取近期事故教训，压实工作责任，完善应急预案，集中排查处置文旅、道路、交通等重点领域风险隐患，扎实抓好当前安全防范工作。 通知指出，要深刻汲取广东省梅大高速塌方灾害等近期事故教训，清醒认识到当前群众出行频繁、公众活动增多，又是事故易发季、多发期的特点规律，坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，履行部门监管责任，压实企业主体责任，扎实开展安全生产大检查专项行动，推进安全生产治本攻坚三年行动，确保安全生产形势持续稳定。 通知要求，要坚持重心向下、关口前移，聚焦防风险、除隐患、遏事故要求，全力防范化解文化旅游、人员密集场所、道路交通、建筑施工等领域安全风险隐患。文旅部门要在全市文旅景区开展全面安全大检查，进一步强化休闲渔业、网红吊桥、客运索道等新业态安全风险管控，完善极端天气预案，及时采取关停、管控、转移等响应联动。公安、消防等部门要紧盯“九小场所”、多业态混合经营、高层住宅、商场市场、宾馆饭店、医院、养老院、学生托管等重点场所，全面开展隐患排查，消除各类火灾隐患。公安、交通等部门要围绕人、车、路三个环节，瞄准重点区域、重点路段、重点违法行为，加强“三超一疲劳”、非法营运、违法载人等问题治理，加强桥梁隧道、急弯斜坡、铁路道口等安全隐患治理。住建部门要严格执行危大工程管理要求，加强对高支模、深基坑、垂直起重设备日常监管，加强有限空间作业安全防范，强化动火、用电、登高、吊装、特种设备安拆等特种作业监管等工作。 “其他主管部门也要根据行业生产经营特点，拿出更加有力、更有针对性举措，切实强化隐患排查治理，提升应急处置能力。 ”洛阳市安委办有关负责人表示，洛阳市将综合运用“四不两直”、明察暗访、异地交叉执法等形式，深入推进精准严格执法，对严重违法行为依法采取停产整顿、关闭取缔、联合惩戒、“一案双罚”，持续提高各类安全隐患排查整治质量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）