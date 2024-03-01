去年，洛阳市两级法院共受理各类知识产权案件1578件

4月26日是第24个世界知识产权日。当天，洛阳市召开知识产权司法保护新闻发布会，加强知识产权司法保护，推进科技创新、优化法治营商环境，持续推动在全社会形成“尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争”的知识产权文化观念和法治社会风尚。

4月26日是第24个世界知识产权日。当天，洛阳市召开知识产权司法保护新闻发布会，加强知识产权司法保护，推进科技创新、优化法治营商环境，持续推动在全社会形成“尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争”的知识产权文化观念和法治社会风尚。

记者从发布会上获悉，去年，全市两级法院共受理各类知识产权案件1578件，审结1505件，同比分别增长44.14%和40.09%。

“案件数量持续增长，反映经济社会高质量发展对知识产权司法保护需求的日益增长。特别是技术合同类案件，同比增速达212.9%，反映创新主体对知识产权司法保护的强烈需求。”洛阳市中级人民法院有关负责人介绍，去年，洛阳市知识产权案件案由分布呈现多元化，涉及新领域新业态的新类型知识产权案件持续增加，基础事实认定更加复杂，高端装备制造、信息技术、文旅文创等新兴产业案件的知识产权案件不断增多，新业态知识产权权利边界的新类型问题不断出现，审理难度不断加大。

面对知识产权案件呈现的新特点，洛阳两级法院充分发挥知识产权审判职责，切实发挥激励创新创造、维护公平竞争、促进文化繁荣等审判职能作用，创新工作方法，不断提升知识产权司法保护能力水平和力度，以法治力量护航新质生产力，推进科技创新、优化法治化营商环境。

去年，洛阳两级法院充分发挥知识产权司法保护在发展新质生产力、增强品牌竞争力、提升文化软实力、激励区域新动力等方面的积极作用，深入推进知识产权审判“三合一”工作，推动案件“繁简分流、轻重分离、快慢分道”，拓展“关键点治理，基本面化解”方式，着力提升知识产权司法保护的效能。

数据显示，2023年全市法院知识产权案件平均审理周期为24.84天，低于同期民商事案件平均审理周期；调撤率达82.13%，同比上涨12.71%。

上述负责人介绍，洛阳两级法院还针对市场主体需求，主动延伸司法服务触角，积极对接产业需求，拓展“源头式”保护，深入开展“万人助万企”活动，有效保护了企业知识产权，增强了企业自主创新能力；主动融入大保护格局，与洛阳市市场监督管理局共建知识产权纠纷快速处理中心，设立巡回审判庭、行政裁决庭、知识产权纠纷人民调解委员会等，通过诉讼与行政调解联动、判决与行政裁决联动、巡回审判与法治宣传联动，实现资源共享、优势互补、信息互通，强化知识产权纠纷行政保护和司法保护的有机衔接，形成多元共治的良好局面，促进了知识产权纠纷依法、公正、高效化解，有效助推了全市经济社会高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹 文/图）