智能化！力锋科技助力钢制家具产业转型突破

切割、焊接、冲剪、折弯……在钢制家具行业，企业自动化、智能化生产水平直接决定着企业质量效益。

切割、焊接、冲剪、折弯……在钢制家具行业，企业自动化、智能化生产水平直接决定着企业质量效益。 切割、焊接、冲剪、折弯……在钢制家具行业，企业自动化、智能化生产水平直接决定着企业质量效益。 26日下午，洛阳市产业发展观摩活动走进位于偃师区的河南力锋科技有限公司。这里生产的智能化装备，为钢制家具产业带来新变化、创造新机遇。 洛阳作为全国最大的钢制家具生产和出口基地，加快推动钢制家具企业瞄准“家居化、绿色化、个性化、智能化”方向转型升级，也为智能化生产装备产业带来了巨大发展空间。 河南力锋科技有限公司敏锐把握产业机遇，聚焦钣金加工方式落后的行业痛点，加快自主创新，推出了激光切割、激光焊接、冲剪生产线、折弯中心等智能化装备，迅速打开了钢制家具装备产业的广阔市场，跻身“专精特新”企业。 当前，国家正在加快推动大规模设备更新。下一步，企业将敏锐把握行业发展需求，打造从软件开发到硬件设计、装备制造、系统检测及技术支持的全过程解决方案，以科技创新推进产品创新、引领行业升级。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 文/图)