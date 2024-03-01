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智能化！力锋科技助力钢制家具产业转型突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 18:50

　　切割、焊接、冲剪、折弯……在钢制家具行业，企业自动化、智能化生产水平直接决定着企业质量效益。

　　26日下午，洛阳市产业发展观摩活动走进位于偃师区的河南力锋科技有限公司。这里生产的智能化装备，为钢制家具产业带来新变化、创造新机遇。

　　洛阳作为全国最大的钢制家具生产和出口基地，加快推动钢制家具企业瞄准“家居化、绿色化、个性化、智能化”方向转型升级，也为智能化生产装备产业带来了巨大发展空间。

　　河南力锋科技有限公司敏锐把握产业机遇，聚焦钣金加工方式落后的行业痛点，加快自主创新，推出了激光切割、激光焊接、冲剪生产线、折弯中心等智能化装备，迅速打开了钢制家具装备产业的广阔市场，跻身“专精特新”企业。

　　当前，国家正在加快推动大规模设备更新。下一步，企业将敏锐把握行业发展需求，打造从软件开发到硬件设计、装备制造、系统检测及技术支持的全过程解决方案，以科技创新推进产品创新、引领行业升级。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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