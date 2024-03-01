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丰富游客旅游体验！“河洛欢歌·广场文化月”景区快闪活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 17:28

　　舞蹈、合唱、汉服秀……近日，在洛阳市王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园等牡丹观赏园，“河洛欢歌·广场文化月”景区快闪活动举行，吸引不少游客观看。

　　今年“河洛欢歌·广场文化月”活动期间，洛阳市文化馆组织文艺志愿者在洛阳各主要牡丹观赏园开展文化艺术进景区快闪活动，主要包括舞蹈、合唱、牡丹服饰和汉服展示等表演，进一步丰富游客旅游体验，让游客在旅游过程中感受洛阳文化魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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