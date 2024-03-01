洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

向新而行！偃师优箔一手抢订单、一手扩投资
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 18:50

　　铝基新材料产业是洛阳的传统优势产业。当下，一手抓传统产业转型升级，一手抓风口产业培育壮大，洛阳铝基新材料正在瞄准新能源、铝精深加工等高附加值方向转型。

　　26日下午，洛阳市产业发展观摩活动走进偃师优箔高端锂离子电池箔项目，感受企业加快发展的澎湃动能。

　　优箔高端锂离子电池箔项目是洛阳聚焦铝产业转型、面向新能源电池领域引进的龙头项目。作为洛阳首个企业投资项目承诺制改革试点项目，项目在2022年实现了“当年开工、当年投产”，跑出了项目建设的“加速度”。

　　产业御风而行，发展一日千里。站上新能源风口，优箔金属抢抓机遇，在一期项目达产的基础上，加快增资扩产步伐，一边抢订单抓生产，一边抓项目搞建设，在“双线推进”中加快迅速做大产业规模。

　　“良好的产业基础、优秀的营商环境，是企业投资的最大信心所在。”企业负责人表示，将坚定扎根洛阳、扩大产业布局，不断巩固在锂离子电池箔领域的龙头优势地位，为洛阳产业发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    聚焦骨科前沿技术 脊柱微创技术研讨班在洛开幕
    聚焦骨科前沿技术 脊柱微创技术研讨班在洛...
    聚焦骨科前沿技术 脊柱微创技术研讨班在洛开幕
        今天上午，骨与关节疾病微创与数字智能临床诊疗技术培训项目暨脊柱微创技术手术带教及病例研讨班开幕式在北...
  • ·孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
  • ·短暂血糖升高 糖友可这样应对
  • ·孩子抑郁了，家长该咋办
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 演员佟丽娅在洛阳拍摄杂志照片 所穿汉...
  • 闲置厂房变民宿 助推文旅融合发展
  • 洛阳今年将实施城市区规范停车秩序专...
  • 把严守党的政治纪律摆在首位——扎实...
  • 洛阳两个集群获评省先进制造业集群
  • 项目建设跑出“加速度”！中航洛阳光...
  • 洛阳首届榴莲狂欢节看点多多
  • 玄武门大街地面辅道计划于5月底完工
  • 洛阳90后合伙人返乡创业逐梦沃野【组图】
  • 2024年“周山汇·金融惠企季”首场活动...
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    蓝喉

    春天三片

    唱响牡丹之歌

    玉蝉花
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605