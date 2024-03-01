向新而行！偃师优箔一手抢订单、一手扩投资

铝基新材料产业是洛阳的传统优势产业。当下，一手抓传统产业转型升级，一手抓风口产业培育壮大，洛阳铝基新材料正在瞄准新能源、铝精深加工等高附加值方向转型。

铝基新材料产业是洛阳的传统优势产业。当下，一手抓传统产业转型升级，一手抓风口产业培育壮大，洛阳铝基新材料正在瞄准新能源、铝精深加工等高附加值方向转型。

26日下午，洛阳市产业发展观摩活动走进偃师优箔高端锂离子电池箔项目，感受企业加快发展的澎湃动能。

优箔高端锂离子电池箔项目是洛阳聚焦铝产业转型、面向新能源电池领域引进的龙头项目。作为洛阳首个企业投资项目承诺制改革试点项目，项目在2022年实现了“当年开工、当年投产”，跑出了项目建设的“加速度”。

产业御风而行，发展一日千里。站上新能源风口，优箔金属抢抓机遇，在一期项目达产的基础上，加快增资扩产步伐，一边抢订单抓生产，一边抓项目搞建设，在“双线推进”中加快迅速做大产业规模。

“良好的产业基础、优秀的营商环境，是企业投资的最大信心所在。”企业负责人表示，将坚定扎根洛阳、扩大产业布局，不断巩固在锂离子电池箔领域的龙头优势地位，为洛阳产业发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 文/图）