快讯！洛阳市产业发展观摩活动启动

产业兴则城市兴，产业强则城市强。26日下午，洛阳市产业发展观摩活动启动，实地观摩近两年来新开工、在建和竣工投产的标志性、引领性、支撑性重大工程和重大项目，进一步汇聚全市上下凝心聚力抓产业、加快建设现代化产业体系的强大合力。

产业兴则城市兴，产业强则城市强。26日下午，洛阳市产业发展观摩活动启动，实地观摩近两年来新开工、在建和竣工投产的标志性、引领性、支撑性重大工程和重大项目，进一步汇聚全市上下凝心聚力抓产业、加快建设现代化产业体系的强大合力。 产业兴则城市兴，产业强则城市强。 26日下午，洛阳市产业发展观摩活动启动，实地观摩近两年来新开工、在建和竣工投产的标志性、引领性、支撑性重大工程和重大项目，进一步汇聚全市上下凝心聚力抓产业、加快建设现代化产业体系的强大合力。 产业发展对现代化洛阳建设具有决定性作用。近年，洛阳坚定不移走创新引领发展之路，把产业发展作为现代化洛阳建设的首要任务，持续实施产业发展“136”工作举措，牢牢把握先进制造业主攻方向，加快推动传统产业转型升级，积极抢占风口产业新赛道，着力推动发展动能由要素驱动向创新驱动转变，在航空航天、新能源、高端石化等领域实施了一大批重点项目。 此次观摩，与会代表将深入中航光电高端光电子器件产业园、洛轴科技汽车轮毂单元全工序智能生产线项目、宏联新能源锂电池负极材料前驱体及包覆材料一体化项目、中硅高科电子信息材料转型升级项目、优箔金属材料电池箔生产项目、河南力锋科技有限公司偃师基地等重大项目一线，看进度、看创新、看成效，进一步坚定信心、保持定力，加快构建现代化产业体系。 观摩活动结束后，洛阳市委市政府将召开全市产业发展推进会，分析当前形势，部署下步工作，对加快建设现代化产业体系进行再部署再推动，动员全市上下统一思想、鼓足干劲，着力推动产业高质量发展，加快培育和壮大新质生产力，奋力开创现代化洛阳建设新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 文/图）