洛阳警方公布一起典型“二次酒驾”案例

26日，洛阳市公安局交警支队二大队公布一起典型“二次酒驾”案例：师某某饮酒后驾车行驶至涧西区南昌路与丽春路交叉口时，被执勤民警当场查获，经现场呼气式酒精检测仪检测，其体内酒精含量结果为53mg/100ml，达到饮酒后驾驶机动车标准。经民警进一步调查发现，师某某于2019年1月曾因饮酒后驾驶机动车被公安交警部门查处，此次违法行为系再次饮酒后驾驶机动车。

26日，洛阳市公安局交警支队二大队公布一起典型“二次酒驾”案例：师某某饮酒后驾车行驶至涧西区南昌路与丽春路交叉口时，被执勤民警当场查获，经现场呼气式酒精检测仪检测，其体内酒精含量结果为53mg/100ml，达到饮酒后驾驶机动车标准。经民警进一步调查发现，师某某于2019年1月曾因饮酒后驾驶机动车被公安交警部门查处，此次违法行为系再次饮酒后驾驶机动车。

民警提醒，二次酒驾后果非常严重，《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款规定，饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，吊销机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 卢芳芳 文/图）