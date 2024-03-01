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别错过！“五一”假期大河荟多项活动文艺范十足
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 18:34

　　吹吹春风、拍拍汉服、欣赏歌舞……5月1日至5月3日，大河荟将以“美学艺术·青春登场”为主题，围绕中心广场开展一系列艺术主题活动，通过年轻、时尚、潮流的文化元素，让市民和游客一键开启5月的“快乐模式”。

　　●行走的艺术

　　5月1日至5月3日每天下午，在中心广场附近，“行走的艺术”活动开启，浓浓潮流文艺范儿将抚平上班来的焦躁。

　　时尚、年轻态、文化感……你眼中的大河荟是什么样子的？“行走的艺术”活动将邀请书法、绘画、摄影等各类文艺从业者、爱好者，以“我眼中的大河荟”为主题，在现场进行艺术创作，创作完成后的作品将放置于中心下沉式广场周边进行展示。若您感兴趣，也可自备器材(颜料)到现场进行创作。

　　●潮流艺术表演

　　难得的假期，除了旅行、购物、躺平，大河荟还有不少美好风情邀你了解！5月1日至5月3日每天下午，在中心广场附近，专业表演演员将进行滑板技巧展示、滑板娱乐表演。除此，街舞表演演员也会在下沉广场内进行夜间表演前的热身彩排，提前high翻全场。

　　●汉服魅力

　　来洛阳不打卡汉服怎么行！5月1日下午，大河荟特邀汉服爱好者穿着汉服，在大河荟内进行拍照、打卡、展示等，您若碰见她们，可与之互动合影，共同感受洛阳汉服文化的魅力。

　　当然，也可喊上你会拍照的搭子，自备汉服妆造，到大河荟摆上“头疼扶额”“肚子疼掐腰”“牙疼摸脸”等经典必备的造型pose，拍一组古今融合的写真大片！

　　●文化展演晚会

　　远离城市的夜晚是怎样的？5月1日至5月3日每天19点30分，来大河荟中心广场体验吧！音乐、舞蹈、武术、器乐、朗诵等各类节目将齐聚大河荟，带给你仪式感满满的城市入夜礼，可以静下心去感受大河荟夜晚的微风，舒展一下紧绷已久的肢体，一键开启5月美好。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 朱青芸）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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