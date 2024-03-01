抢风口！洛阳新能源产业链群建设提速提效

新能源是风口产业、朝阳产业，也是推动高质量发展的重要支撑。随着中州时代新能源生产基地落地，一批新能源产业链配套企业加快布局，产业链群培育不断提速。

新能源是风口产业、朝阳产业，也是推动高质量发展的重要支撑。随着中州时代新能源生产基地落地，一批新能源产业链配套企业加快布局，产业链群培育不断提速。 新能源是风口产业、朝阳产业，也是推动高质量发展的重要支撑。随着中州时代新能源生产基地落地，一批新能源产业链配套企业加快布局，产业链群培育不断提速。 26日下午，洛阳市产业发展观摩活动走进位于孟津先进制造业开发区的宏联新材料项目，开展实地观摩。 洛阳宏联新材料锂电池负极材料前驱体及包覆材料一体化项目，主要新建年产15万吨油浆精制装置、年产20万吨芳烃富集装置、年产10万吨负极材料前驱体生产装置以及罐区储运、配套设施等。眼下，该项目正在加快建设，预计年内建成投产，达产后可实现营业收入14亿元。 据介绍，宏联新材料项目可与中州时代新能源产业基地形成上下游配套，形成产业集聚效应。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 文/图)