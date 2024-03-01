快手电商与河南邮政达成合作 推出专属物流保障扶持优质产业带商家

4月25日，快手电商兴农计划“食在河南”发布会在河南新乡举行。本次发布会由新乡市委、市政府指导，中国邮政速递物流股份有限公司、新乡市商务局、新乡市邮政管理局、河南省邮政分公司、新乡市邮政分公司及快手电商等相关领导和代表出席了会议。

4月25日，快手电商兴农计划“食在河南”发布会在河南新乡举行。本次发布会由新乡市委、市政府指导，中国邮政速递物流股份有限公司、新乡市商务局、新乡市邮政管理局、河南省邮政分公司、新乡市邮政分公司及快手电商等相关领导和代表出席了会议。

会上，快手电商宣布与河南邮政达成合作，预计今年将引入河南邮政旗下30余个账号，并针对系列账号提供专属流量及运营扶持，打造一批具有河南地方特色的邮政系账号，以此拉动整体订单量增长。

快手电商还将携手河南邮政落地达人产地溯源活动、河南特色产业带打造活动，帮助更多河南特色美食销往全国各地。依托于河南邮政在物流上的优势，参与“食在河南”活动商家将享受到专属物流服务，河南邮政将通过优化包裹路线以及圈定打标包裹的方式，提升物流履约能力，帮助商家提升用户的购物体验。

与此同时，快手电商还将在河南开展“食在河南”专题系列直播活动。据快手电商食品生鲜行业运营专家高赛介绍，“食在河南”专题系列直播活动，是双方在关键农货地区，对三农电商IP的首次尝试。一方面，邮政带来的优势商家、农货资源，可以补充平台农货供给，让产业发展的红利惠及更多人；另一方面，以邮政账号矩阵为抓手，借助“大牌大补”、达人分销撮合、短视频流量扶持在内的多种手段，在快手内部打造全域农货曝光，促进河南农产品电商销售。

对此，中国邮政速递物流股份有限公司国内业务部总经理董黎明表示：“‘食在河南’系列直播活动，将为邮政和快手顺利对接、互利共赢创造更多机会。我们将继续发挥邮政资源优势，携手各方，以河南为起点，共同推动在全国更大范围合作，助力国家乡村振兴战略。”

在中国邮政集团有限公司河南省分公司党委委员、副总经理夏策敏看来，“兴农计划”河南专题暨“食在河南”系列直播活动的举办，能够进一步激发河南邮政在物流、仓储、金融、渠道等多方面资源优势，为广大客户提供“金融+电商+寄递＋渠道”一站式解决方案。

以本次合作为契机，面向2024年，快手电商食品行业也将重点围绕拓宽商品供给、优化分销达人结构、打通商家自运营链路三大方面展开，同时快手电商还会提供多项流量政策和资源扶持，从多个维度助力商家生意增长。

今年以来，为了全面助力农产品商家成长，快手电商正式推出“兴农计划”，河南作为该计划的落地城市之一，本地优质商家也将在快手享受全部权益。据悉，2024年快手电商将投入近百亿流量及亿元现金资源，持续扶持优质农产品商家。同时，快手电商还将通过降低入驻门槛、新农人培训计划、产地溯源计划、品质标签打造、消费者权益保障、泛货架场域助力和营销场域助力等七大扶持政策，全面助力农产品商家快速成长和生意爆发。

众所周知，河南拥有着丰富的食品商家资源和产业带资源。相信在快手电商“兴农计划”的助推之下，河南产业带优质商家也将迎来新一轮的增长机遇，进而拉动河南当地更多产业带产品销量，让全国各地的老铁用户都能买到高性价比的河南特色商品。