生态路才是脱贫路、幸福路

《人民日报》7月8日头版头条刊登栾川县仓房村“咬定生态扶贫，由卖竹子到卖风景”最后实现整村脱贫，走向小康生活的典型事迹。事情就发生在我们身边，活生生的事例再一次印证了生态就是财富、生态就是饭碗、生态就是幸福的道理，进一步激发了人民群众脱贫致富奔小康的信心和勇气。

《人民日报》7月8日头版头条刊登栾川县仓房村“咬定生态扶贫，由卖竹子到卖风景”最后实现整村脱贫，走向小康生活的典型事迹。事情就发生在我们身边，活生生的事例再一次印证了生态就是财富、生态就是饭碗、生态就是幸福的道理，进一步激发了人民群众脱贫致富奔小康的信心和勇气。

仓房村和4A级景区重渡沟村仅一岭之隔，李银生和大多数重渡沟村民一样，都经历过种田饿肚、伐木砍竹、外出打工等艰苦生活。重渡沟早在十几年前就凭着优美的自然生态，实现了家家有轿车、户户有“绿色银行”的富裕生活，而近在咫尺的仓房村仍然在抱着金碗要饭吃。李银生等村民就是在盼望幸福生活、思考探索、学习苦干中认识到唯有依靠山水、开发山水、保护山水，才使山水焕发光彩，使山水流金淌银，追赶上重渡沟的脚步。

好生态给人们带来新希望，好政策给人们增添力量。每一项脱贫政策的精准落地都敲击在鼓点上，不管是旅游扶贫公路、金融扶贫、创业贷款等国家优惠政策都实实在在助力了李银生等人的脱贫步伐，从附近取经到免费培训，从现场帮扶到村规民约，使村民们感受到政策帮扶的力量。借力使力不费力，政策的引导和经验的借鉴，使仓房村村民少走了许多弯路就吃上了生态饭。

如果说，凭志气、勇气、智慧闯出生态致富路靠的是一种探索精神的话，如何守护好这碗饭，则是村民们为之坚持的能动力量。没有一劳永逸的财富，再好的东西不去守护、保护也会坐吃山空，仓房村村民通过政府引导，减量增效，既增加收益又保护好了生态，成为可持续、端得久的金碗银筷。

实践已经证明，生态之路是脱贫之路，但要成为可持续的发展之路，则需要我们长期为之奋斗。习近平总书记在宁夏考察时勉励群众要百尺竿头更进一步，发挥自身积极性、主动性、创造性，用自己的双手创造更加美好的新生活。李银生就是一个生动的缩影，正是有了李银生式农民的不懈探索，才使一个个农民扩展到一个个村庄，再到整个农村地区的生态发展，生态之路的成功经验让无数农民投身其中，呈现出一派热火朝天，逐浪竟高的发展势头，以至于整个村、整个镇、整个县都吃上旅游饭、生态饭，走上脱贫路、幸福路。

其实，生态路是路基，是成功的发展规律，沿着这条路基，农民们有更远的遐想和追求。比如铁路小镇、直播带货、精品民宿等等，如今在仓房村周围遍地开花，并已经结出累累硕果。我们相信，在中央精准脱贫政策的引导和扶持下，会有更多李银生式农民依靠双手和智慧，沿着这条生态路基，走向更加宽广、更加坚实的康庄大道。(栾川县检察院 白全忠)②