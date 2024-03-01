洛阳严打“飙车炸街” 群众举报助力警方行动

目前，洛阳交警部门正在开展打击整治“飙车炸街”行动。

目前，洛阳交警部门正在开展打击整治“飙车炸街”行动。近日，孟津交警部门成功将一“炸街党”团伙一网打尽，查获涉嫌非法改装摩托车6辆，抓获嫌犯6名。

近日，孟津交警部门接到群众举报称，经常有人在城区骑摩托车“炸街”，并在网上发布相关视频，严重影响群众生活，而且存在很大事故隐患。

随即，孟津交警部门成立专班进行走访取证。4月21日，经过缜密侦查，民警得知在黄河大道联盟路口附近，有一些青少年经常在摩托车修理店聚集。很快，在统一指挥下，民警成功将这伙“炸街党”一网打尽。

经调查，6名涉事青少年年龄大多在15岁左右，最大的18岁。在证据面前，嫌犯蒋某对自己“炸街”一事供认不讳。目前，蒋某的车辆已被依法暂扣，并因涉嫌无证驾驶和未悬挂号牌等违法行为受到处罚。其他涉嫌“炸街”的嫌犯也都承认了自己的错误。

洛阳交警部门提醒，“飙车炸街”涉及噪声扰民、非法改装、追逐竞驶等违法行为。改变车身颜色，更换发动机、车身或车架，重新打刻发动机号码或车辆识别代号等；更换与原车尺寸不同的轮毂，加尾翼，加大包围，改灯光、排气等均属于非法改装。私自改装的车辆不仅涉嫌非法改装、拼装，往往也存在“飙车”、超速行驶、高分贝噪声扰民等交通违法行为，将带来严重交通安全隐患和噪声污染。

根据相关规定，擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据，驾驶人将被处以罚款并责令恢复原状；驾驶拼装的机动车上道路行驶，驾驶人将被处以罚款并吊销机动车驾驶证；在道路上驾驶机动车追逐竞驶情节恶劣，以及醉酒驾驶机动车的行为均可能构成危险驾驶罪，驾驶人将被处拘役，并处罚金。

洛阳交警部门提醒广大群众，若遇见或者掌握机动车非法改装、“炸街”扰民、追逐竞驶、假牌假证、套用号牌等交通违法行为，可将掌握的线索、证据等提供给就近的交警大队，也可拨打122或发送邮件至违法举报中心邮箱2163305354@qq.com进行举报。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东）