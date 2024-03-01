洛阳首届榴莲狂欢节看点多多

“秉承‘颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播’的理念，此次榴莲狂欢节一定能给大家带来不一样的体验。”

“秉承‘颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播’的理念，此次榴莲狂欢节一定能给大家带来不一样的体验。”昨日，谈及“榴莲”忘返·跻身顶“榴”洛阳首届榴莲狂欢节举办的初衷，洛阳市国贸集团副总经理宋甲莎如是说。

宋甲莎表示，洛阳首届榴莲狂欢节的举办，将延续牡丹文化节的热度，打造洛阳新的城市名片，进一步助力洛阳培育外贸新业态、构建对外开放新平台，促进开放型经济发展。此次活动首次在洛阳综合保税区实现东南亚水果的直采与直购，希望以此为契机，让东南亚水果走进洛阳千家万户，增进民生福祉。另外，洛阳首届榴莲狂欢节将在隋唐洛阳城天街遗址举办，届时将举行盛大的“开街”仪式，再现盛唐时期万邦来朝的盛景，也更能彰显洛阳深厚的历史文化底蕴。

“狂欢节是集商贸、旅游、消费等于一体的城市级盛会。”宋甲莎表示，此次活动将以“榴莲”为媒介，发挥洛阳海陆空网及“一带一路”重要节点城市优势，将东南亚的水果“引进来”，加强洛阳与共建“一带一路”国家的经贸合作与文化交流，推动洛阳文商旅融合发展，拉动地方消费市场。同时，向外展示洛阳综合保税区的优势和功能，吸引更多国内外企业进驻，推动洛阳工业制造与智造积极“走出去”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）