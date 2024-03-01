记者日前从高新区获悉，2024年“周山汇·金融惠企季”首场活动举行，现场促成6家金融机构同6家产业园区“牵手”，为企业发展注入强劲动力。

记者日前从高新区获悉，2024年“周山汇·金融惠企季”首场活动举行，现场促成6家金融机构同6家产业园区“牵手”，为企业发展注入强劲动力。 记者日前从高新区获悉，2024年“周山汇·金融惠企季”首场活动举行，现场促成6家金融机构同6家产业园区“牵手”，为企业发展注入强劲动力。 作为高新区聚焦“双创”服务品牌“周山汇”打造的重点专题活动，“周山汇·金融惠企季”旨在聚拢优质金融服务资源，搭建银企对接、供需两端合作的桥梁，为区内企业提供涵盖金融、法律、政策等多个领域的服务。 本场活动汇聚了中国银行、中原银行、民生银行、洛阳农商银行、广发银行、浦发银行等金融机构，以及惠生产业园、洛阳瑞泽科技园、洛阳生命科技园、洛阳数字经济众创空间、洛阳易通科技园、洛阳青芒科技企业孵化器等产业园区。 活动秉持“四个一”原则，后续将推动一家金融机构每周一天到一家签约园区提供“一对一”服务，改变此前“一对多”的银企对接和定点服务模式，为企业提供个性化产品，实现融通合作。 自去年以来，高新区依托“周山汇”品牌开展系列活动，共促成9家金融机构与5家国家级孵化器签订合作协议，服务企业超1000家。围绕“科技服企季”“金融惠企季”“大赛秀企季”“智库育企季”等规范化、持续化助企、育企活动，后续高新区将深入推进“周山汇”品牌升级，通过强化服务不断优化创新创业环境，加速打造“人才洼地”和“创新高地”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书)