洛阳大力推动特色餐饮产业发展 持续打造“洛阳味道”品牌

从淄博烧烤到天水麻辣烫，越来越多的人因为一种美食而奔赴一座城市，从而带动当地文旅产业发展。

游客沉浸式体验洛阳水席

从淄博烧烤到天水麻辣烫，越来越多的人因为一种美食而奔赴一座城市，从而带动当地文旅产业发展。

美食是一座城市的文化与符号，也是一座城市的名片与地标。日前，商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，提出从创新餐饮消费场景、增强餐饮业发展动能等7个方面推动餐饮业高质量发展。

近年来，我市大力推动特色餐饮产业发展，先后组织名菜、名吃、名厨、名店评选，深入挖掘传统烹饪技艺和餐饮文化。如何更好地打造地方特色餐饮品牌？如何增强餐饮业发展动能？日前，记者进行了探访。

跨界发展 丰富特色餐饮消费业态

“靠着灵魂肉片和酸浆锅底，酸浆火锅在火锅界出名了！”25日，在位于状元红路的某原创酸浆牛肉火锅店，来自深圳的游客王明一边品尝美味，一边大赞洛阳酸浆火锅的成功跨界。

王明是洛阳人，离家15年的她频频“刷”到酸浆火锅，勾起了思乡之情，决定要为一款美食奔赴一座城。

“第一口汤入口，就是满满的洛阳味道。”王明说，传统美食跨界发展，符合年轻人喜欢“尝鲜”的特点，“收割”了年轻人的味蕾。

随着洛阳沉浸式消费的起势，“餐饮+演艺”“餐饮+场景”等沉浸式就餐体验俘获了很多消费者的芳心。

拖拉机、人民影院、复古发廊……走进老城区某怀旧主题餐厅，20世纪90年代的怀旧风格让人一秒“入戏”。这间餐厅由旧厂房改造而成，整个餐厅再现曾经“胡同经济”的市井气。

“这里的每一个角落都能唤起童年的回忆。”从小在涧西长大的市民黄南告诉记者，在小红书平台刷到这家餐厅时，照片里满满的年代感一下就刺激到了他的消费欲望。于是，他带着父母来这里“打卡”，寻找共同的回忆。

去年以来，为促进年轻化消费，提升年轻人对洛阳特色餐饮的辨识度和认可度，我市大力实施消费提力行动，着力打造“购、食、文、旅、体”深度融合的年轻化消费新生态，促进餐饮业与其他行业在年轻化消费方面深度互动。