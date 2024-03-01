把严守党的政治纪律摆在首位——扎实开展党纪学习教育之一

22日至24日，市委举办党纪学习教育读书班，组织党员领导干部集中学习习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述和《中国共产党纪律处分条例》(简称《条例》)，研究部署我市党纪学习教育工作，示范带动全市广大党员干部学纪知纪明纪守纪，始终做到忠诚干净担当，为推进现代化洛阳建设提供坚强保障。

22日至24日，市委举办党纪学习教育读书班，组织党员领导干部集中学习习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述和《中国共产党纪律处分条例》(简称《条例》)，研究部署我市党纪学习教育工作，示范带动全市广大党员干部学纪知纪明纪守纪，始终做到忠诚干净担当，为推进现代化洛阳建设提供坚强保障。

党要管党，从严治党，靠什么管？凭什么治？就是严明纪律。习近平总书记指出：“党的纪律是多方面的，但政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律”“党的纪律是刚性约束，政治纪律更是全党在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动方面必须遵守的刚性约束”。党的十八大以来，党中央三次修订《条例》，最突出的特点就是始终严明党的政治纪律。特别是新修订的《条例》，进一步完善了保障党中央政令畅通的纪律条款，增加了对违背新发展理念、背离高质量发展要求等行为的处分规定。这充分说明党中央对严明政治纪律的高度重视，充分说明政治纪律在党的纪律中的极端重要性。

对于一个党员，纪律是高压线；对于一个政党，纪律是生命线。开展党纪学习教育，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措，彰显出我们党把伟大自我革命进行到底的坚定决心。我们要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，确保党纪学习教育取得扎实成效；要把严守政治纪律摆在首位，始终把牢政治方向、站稳政治立场，做政治上的明白人。

木受绳则直，金就砺则利。全市各级党组织和广大党员干部要深刻认识到，开展党纪学习教育是坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的必然要求，是持续净化政治生态、推进全面从严治党的重要举措，是“建强副中心、形成增长极”的现实需要。把遵守政治纪律作为遵守党的全部纪律的基础，坚持从政治纪律严起，以政治纪律从严带动其他纪律从严；把践行“两个维护”作为遵守政治纪律的核心，不折不扣并创造性地贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署；把严守政治纪律与严守政治规矩统一起来，真正让政治规矩立起来、严起来；确保总书记重要指示和党中央决策部署在洛阳落地生根、形成生动实践。

风清则气正，气正则心齐，心齐则事成。让我们深入学习领悟习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述，高质量开展党纪学习教育，持续在用心学纪中锤炼党性、在准确知纪中校正言行、在对标明纪中自警自省、在严格守纪中奋发作为，始终做到忠诚干净担当，为推进现代化洛阳建设提供坚强保障。（洛平）