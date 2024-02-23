“河洛欢歌·广场文化月”闭幕演出26日上演

26日10时，“河洛欢歌·广场文化月”活动闭幕演出将在周王城广场上演。

26日10时，“河洛欢歌·广场文化月”活动闭幕演出将在周王城广场上演。 26日10时，“河洛欢歌·广场文化月”活动闭幕演出将在周王城广场上演。 今年“河洛欢歌·广场文化月”活动期间，举办了“青春之名”专场文艺演出、“弘艺舞台”沉浸式体验文艺演出、“春风化雨”社区文化展演、“佳音传扬”社区群众合唱展演等特色文艺活动，内容丰富、形式多样，包括声乐、器乐、舞蹈、戏曲、非遗、服饰表演等。26日上午的闭幕演出中，舞蹈《编花篮》、河洛大鼓《大河故事》、豫剧《抬花轿》、河南坠子《猛虎学艺》、服饰秀《花开中国》等优秀节目将上演，精彩不容错过。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）