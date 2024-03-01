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洛阳今年将实施城市区规范停车秩序专项行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 08:26

　　井然有序的停车秩序，是文明城市的重要标志，也是市民幸福感、自豪感的来源之一。今年，我市将实施城市区规范停车秩序专项行动，从停车位供给、智慧化管理、停车收费等方面入手，力求实现“文明停车意识持续增强、停车设施供需矛盾缓解、动静态交通良性互动、停车秩序逐步改善”目标，让市民获得感成色更足、幸福感更有质量。

　　停车位供需矛盾，是影响停车秩序的主要原因之一。根据方案，我市今年将继续推动公共停车场建设，拟新增公共停车场35个；实施路内停车位精细化管理，按照“一路一策、一位一研，能划则划、应划尽划”原则，动态调整路内停车位数量和布局；协调有关单位，积极引导机关企事业单位推行内部停车位错时对外开放。

　　以科技力量助力停车管理，是破解停车秩序问题的有效途径。我市今年将完善智慧城市停车信息管理平台、互联网停车诱导系统建设应用，按照搭建全市停车“一张网”和“市级主导、属地联动”的工作思路，推动公共停车场入网联网管理，提升停车服务信息化水平，提高停车资源利用率和周转率，促进动静态交通良性互动。

　　在加大停车资源供给和提升智慧化管理水平的基础上，我市今年将进一步完善城市区差异化停车收费政策，对路内停车位和公益性停车设施，根据区位、设施条件等推行差别化停车收费，引导形成“路内高于路外、中心区域高于外围区域、交通拥堵严重地区高于普通地区”的需求调控格局，让价格杠杆“撬”动绿色出行。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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