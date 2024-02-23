涉及市区19个路口！洛阳交警发布紧急通知

洛阳交警微信公众号今日发布消息称，接市相关部门通知，2024年4月26日7时至23时，将对我市洛龙区供电线路检修，涉及到19个信号灯路口。
洛阳交警微信公众号今日发布消息称，接市相关部门通知，2024年4月26日7时至23时，将对我市洛龙区供电线路检修，涉及到19个信号灯路口。
洛阳交警微信公众号今日发布消息称，接市相关部门通知，2024年4月26日7时至23时，将对我市洛龙区供电线路检修，涉及到19个信号灯路口。具体如下：
牡丹长兴、牡丹厚载、展览定鼎、展览厚载、关林长兴、关林厚载、翠云厚载、香山厚载、广利关林、关林定鼎、翠云定鼎、牡丹广利、牡丹定鼎、展览长兴、翠云长兴、翠云广利、香山兴洛东、香山长兴、香山广利(以上均为路口简称)。
洛阳交警将对重要路口放置移动信号灯和发电机，同时协调区相关单位同步放置移动信号灯。请广大驾驶人通过上述路口时，注意观察、减速慢行。⑥
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