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洛阳两个集群获评省先进制造业集群
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 08:21

　　记者从市工信局获悉，2023年河南省先进制造业集群名单日前出炉，我市两个集群成功上榜，分别为洛阳市现代农机装备制造业集群和郑州、濮阳、洛阳新型耐火材料产业集群。

　　●洛阳市现代农机装备制造业集群：以洛阳为中心，辐射带动黄河流域郑州、新乡、驻马店、南阳等地区，集群产业产值约占全国的15%。该集群核心成员单位150余家，覆盖产业链上下游企业和科研院所、高校等相关领域龙头单位，拥有共和国农机工业长子中国一拖和农机装备领域唯一的国家制造业创新中心国家农机装备创新中心，集聚了25家国家级创新平台。目前，该集群农机装备产业以中国一拖等企业为龙头，以河南科技大学、洛阳拖拉机研究所等高校、院所为支撑，涵盖整机、基础材料、农机关键零部件等农机装备产业完整链条，共有农机装备及相关零部件生产企业500多家，具备年产15万台拖拉机、1.5万台收获机械生产能力，辐射带动全省农机产业规模突破500亿元。

　　●郑州、濮阳、洛阳新型耐火材料产业集群：由我市与郑、濮联合打造。作为国内重要的先进耐火材料创新研发和生产制造基地，我市拥有国家级耐火材料专业领域大型综合性研究机构中钢洛耐院，集聚各类创新载体(平台)55家。全市耐火材料产业以中钢洛耐和洛阳利尔为龙头，以洛阳大洋等重点企业为支撑，集中分布在伊川、孟津、偃师、新安等地，具备各类耐火材料制品年生产能力超240万吨，2023年产业规模约100亿元。

　　培育建设先进制造业集群是谋篇布局新型工业化、构建现代化产业体系、加快发展新质生产力的重要举措。根据规划，我市将继续落实制造业重点产业链高质量发展行动，加快建设五大先进制造业集群17条优势产业链，提高产业链供应链本地配套率、适配度，力争推动本地先进制造业集群入选“国家队”，持续为打造“中国制造”金字招牌贡献“洛阳力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王鹏 刘强 张磊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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