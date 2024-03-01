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项目建设跑出“加速度”！中航洛阳光电产业园两栋核心厂房具备交付条件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 08:16
项目现场

　　叉车有序穿梭，吊车擎起臂膀，工人忙碌不停……昨日上午，位于伊滨区的中航洛阳光电产业园建设现场一片火热的施工场景。

　　作为省、市重点项目的中航洛阳光电产业园，总占地面积547亩，主要建设民机航电厂房、动力中心厂房、综合装配调试厂房、试验检验厂房及配套保障楼等，总建筑面积36万平方米。

　　记者在施工现场看到，工程作业车辆进进出出，工人有条不紊地进行外立面装饰和室内精装修。承建单位中建三局项目负责人胡鹤介绍，今年以来项目部紧盯总体目标，倒排工期，全力推进项目建设。

　　“目前综合装配调试、试验检验两栋核心厂房具备交付使用条件，生产管控中心等配套工程相继进入地坪、外墙施工等作业，预计年底前全部完工。”胡鹤说。

　　光电产业是我国战略性新兴产业的基础关键，也是发展新质生产力的重要支撑。近年来，我市聚焦产业链群做大做强持续发力，成功推动17条优势产业链全年营收达4200亿元，其中光电、新型显示和智能终端、航空航天及卫星应用、元宇宙等4条优势产业链营收增长超过15%。

　　市发改委相关负责人介绍，中航洛阳光电产业园是我市推动光电产业本地配套率持续提升、做优做强产业链供应链、加速培育和壮大新质生产力的有力抓手和重要载体。

　　“为推动项目质效提升，我们紧盯备案、开工、竣工、投产等各个环节，开辟绿色通道强化资金、用地等保障，完善项目建设全过程跟踪服务保障机制，闭环推动项目建设，确保项目快开工、快建设、快投产。”市重点项目建设服务中心相关负责人说。

　　该负责人表示，中航洛阳光电产业园项目投产后，将成为重要的控制工程、光学设备、计算机技术、现代光学和精密机械的研究及产品设计制造基地，强有力提升光电优势产业链发展水平，助力洛阳打造营收规模超万亿元的全国重要先进制造业基地。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 倪睿 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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