演员佟丽娅在洛阳拍摄杂志照片 所穿汉服引热议

23日、24日，《时尚旅游》杂志在新浪微博平台，连续发布多组为演员佟丽娅拍摄的照片。

《时尚旅游》杂志官方微博截图

23日、24日，《时尚旅游》杂志在新浪微博平台，连续发布多组为演员佟丽娅拍摄的照片。该组照片主题为“繁花洛阳”，在龙门石窟、山陕会馆、天香牡丹园等地取景，“洛阳元素”很多。

其中，在龙门石窟，佟丽娅身着一袭唐制汉服，站在伊河游船之上，裙袂随风飘扬。此场景令不少网友感叹：“这就是唐代汉服吗？”“洛阳与汉服真是绝配！”……

昨日，记者采访了此次拍摄的服饰(汉服)复原指导、服饰史学者、中华服饰文化研究会理事陈诗宇，了解到佟丽娅汉服妆造背后的洛阳故事。

陈诗宇介绍，佟丽娅在龙门石窟拍摄时，所穿的汉服样式流行于武周时期，其上衣领口呈V形，且开口较低，相比同样在唐代流行的U形坦领服，这件上衣露肤度更甚。由此也能看出，武则天在洛阳登基称帝后，对唐代女性服饰的影响明显。

与上衣搭配的红色裙子，有个好听的名字——石榴裙。武则天在唐太宗驾崩后，曾离宫至感业寺，为了重获进宫机会，她曾作诗《如意娘》。“不信比来长下泪，开箱验取石榴裙”是该诗其中一句，所提及的石榴裙就如佟丽娅穿的这款。凭此诗，武则天挽回了唐高宗李治，才有了后来封后和称帝的机会。

在石榴裙外，佟丽娅还穿着一条从腰部至膝盖上方的短裙，颇似现代人下厨时所系的围裙，该裙也被称为腰裙。陈诗宇介绍，长裙与短裙叠穿，是唐代女性的时尚穿搭之一，这也印证了唐代女性爱叠穿裙子的说法。

洛博在展佟丽娅“同款不同色”汉服 （通讯员供图）

值得一提的是，在洛阳博物馆(简称洛博)的“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”展中，有与佟丽娅“同款不同色”的汉服，即汉服形制相同，但上衣的纹样与配色不同。“我们对洛博里这套汉服的花色进行了重新搭配，佟丽娅所穿汉服的上衣由唐赤地宝莲纹锦制成。”陈诗宇说。

搭配该套汉服，佟丽娅的发型双环髻也与洛阳颇有渊源。双环髻流行于唐、宋时期，通常将女子头发分成两股，用丝绦束成环形，高耸于头顶或头两侧。在洛博里，一组出土于孟津送庄西头村的唐彩绘双髻女舞俑，便是此发型。

文中提及的汉服与唐彩绘双髻女舞俑，目前均在展出，您若感兴趣，可前往洛阳博物馆欣赏。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 李珺）