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洛阳校园食品安全接受跨市专项“体检”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 18:37

　　今日记者从洛阳市市场监管局获悉，按照校园食品安全排查整治专项行动省级工作专班开展跨市互查整治要求，洛阳多所学校食堂、校外供餐单位等接受济源市检查组专项“体检”，目前所有检查项目已经完成。

　　接受专项“体检”的单位分别是：洛阳师范学院、洛阳理工学院、河南省实验中学洛阳分校、洛宁县直第二幼儿园、洛宁县第一高级中学、洛宁县明善学校、洛宁县马店镇中心小学、洛阳洛龄食品有限公司、洛宁县2家食材供应商、偃师区第一高级中学、偃师区第二实验小学、偃师区慧渊华庭幼儿园、洛水肴(河南)餐饮管理有限公司和2家校园周边食品经营店。

　　具体的检查方式为，检查组在被检查地抽查学校、校外供餐单位、校园周边食品经营店，学校食堂承包企业和学校食堂大宗食材供应商，覆盖幼儿园、小学、中学、高中以及高等院校，重点检查学校食堂、校外供餐单位主体责任落实情况，包括食堂承包经营企业食品安全管理情况、食品原料的采购查验机制运行情况、饮用水的日常管理情况、制止餐饮浪费工作情况等是否存在突出问题等；学校周边餐饮店、食品经营店等食品经营主体食品安全管理情况，以及校园食品安全排查整治责任部门工作开展情况。

　　据悉，对于检查中发现的问题，检查组已反馈至市场监管部门。下一步，洛阳市市场监管局将协同辖区市场监管部门做好后续整改工作，确保按时整改到位，保障广大师生的饮食安全。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨峰樊 秦豫 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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