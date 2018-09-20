洛阳青峰网络公司：党建引领 助推企业创新发展之路

互联网的本质是连接，而大大小小的互联网企业则是其中的关键节点，连接着亿万网民。当这些互联网企业装上“红色引擎”后，会对企业本身及社会产生怎样的“化学反应”？日前，记者走进洛阳市青峰网络科技有限公司(以下简称“青峰网络公司”)，探究党建融入企业文化后产生的一系列“化学反应”。

互联网的本质是连接，而大大小小的互联网企业则是其中的关键节点，连接着亿万网民。当这些互联网企业装上“红色引擎”后，会对企业本身及社会产生怎样的“化学反应”？日前，记者走进洛阳市青峰网络科技有限公司(以下简称“青峰网络公司”)，探究党建融入企业文化后产生的一系列“化学反应”。

“党建做实了就是生产力，党建做强了就是战斗力”、“知党史，知党情，跟党走”、“一个支部一座堡垒，一名党员一面旗帜”……走进青峰网络公司，墙壁上一条条红色的党建标语分外醒目，员工办公桌上一个个“党员先锋岗”台签摆放的端端正正，无不显示着红色文化正以“润物细无声”的方式，融入企业文化，继而成为凝聚员工的桥梁和纽带。

青峰网络公司成立于2007年，是一家以网络服务为主经营的高新技术企业，专业从事百度推广、网站建设、PC及手机端软件开发、电子商务外包、百度信息流、百度本地广告、百度金融、企业咨询及大型门户型网站运营业务，目前拥有专业技术人员、管理人员、客服人员、营销顾问等200多人。

“我们公司目前共有15名党员，均被安排在重要的岗位上，已成为公司发展的骨干力量。”青峰网络公司云事业部总经理田小禾说，近年来在公司发展过程中，党员起到的示范带动作用十分突出，有着不可替代的精神引领作用，让公司管理层充分意识到了党建工作可以成为企业发展的“助推剂”和“发动机”。2017年，在洛阳市互联网行业党委的指导下，该公司成立党支部，并以“企业发展与党建工作互促共赢、共同提升”为目标，逐步探索出了一条党建和企业同程发展的新路子。如今，该公司已成为洛阳市互联网行业党建工作直接联系点之一，是全市互联网企业推进党建工作的佼佼者。

如何让党建工作融入企业文化？“最好的方式，是让员工主动去认识、了解党组织。”田小禾说，公司把党建工作摆在了突出位置，除了日常组织员工学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话、国家最新方针政策等，每年还拿出专项资金支持党建工作。例如，打造党员活动室，开辟“党建读书角”，定期举办各类创新沙龙、行业交流、管理论坛等活动，组织员工体验长征路拓展训练、观看阅兵仪式等。

此外，为了激励员工积极入党，青峰网络公司针对党员提供了一系列福利：入职时优先考虑，职位晋升时设置加分项，外出参观、培训的机会不断……“我们公司的一个口号就是‘把党员发展成骨干，把骨干发展成党员’，党支部成立至今，已有4名员工提交入党申请书，1名员工成为预备党员。”田小禾说。

企业装上“红色引擎”后，有何不一样？田小禾认为，党建文化给企业带来最显著的变化就是凝心聚力。年纪轻、思维活，是互联网企业员工的共性特征，青峰网络公司也不例外，80后、90后挑起了公司的半壁江山。“很多新员工从学校到企业后，就像断了线的风筝，找不到组织，我们通过举办一系列党建活动，增强了员工对企业的归属感和认同感，也提高了他们的团队意识。”

此外，将社会公益事业融入党建工作，也是青峰网络公司一直推进党建的创新之举。据了解，该公司从建立之初就成立了“萤火虫爱心社”，多年来不断用一个个爱心行动，反哺社会，践行企业责任：为多所贫困中小学捐赠学习用品、体育器材、电脑设备，为贫困家庭进行帮扶，为执勤交警送去岗伞，为环卫工人送上防寒物品，也曾在汶川、雅安、芦山发生地震时捐钱捐物，帮助灾区人民共度难关。

“今后，我们还将充分发挥党员在企业的标杆作用，在发展中突出党建引领，探索出一系列党建工作载体，以党建引领，助推企业走进发展的新时代，不断释放行业发展和社会发展的正能量。”田小禾说。(记者 郭瑛 文/图)