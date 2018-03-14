河南金彭车业有限公司：三轮变四轮 利润噌噌涨

日前，记者走进刚刚建成的河南金彭车业有限公司电动车生产项目二期现场看到，在首条生产线上，每几分钟就有一辆低速四轮车下线。

项目档案

■项目名称：河南金彭车业有限公司电动车生产项目

■项目简介：该项目位于孟津县华阳产业集聚区，占地约380亩，由江苏金彭车业有限公司投资建设，主要产品包括封闭式客车、开放式电动三轮车、低速四轮车等。江苏金彭车业有限公司是一家研制三轮车、四轮车及部分特种车辆的现代化大型民营企业，产品销量稳居行业前列。

日前，记者走进刚刚建成的河南金彭车业有限公司电动车生产项目二期现场看到，在首条生产线上，每几分钟就有一辆低速四轮车下线。

该公司总经理助理牛博希望生产线转得再快一些。“产品供不应求，从河南到新疆、西藏、黑龙江、海南等地，经销商都在催着发货。”牛博说。

该公司产品为何供不应求？原因在八个字——围绕市场，转型升级。

近年，电动三轮车市场日趋饱和。“生产一辆车利润仅100元，赚的是不折不扣的辛苦钱。”牛博说。

为了实现转型发展，河南金彭公司积极进行产品结构调整，该项目二期厂房就是专门为低速四轮车、封闭式客车等新产品生产而建设的。

在低速四轮车的研发中，该公司研发出双充双模技术，并申请了发明专利。该技术实现下坡时能量回收，使续航里程增加10%到20%，超过150公里，产品一经推出即受到市场青睐。

三轮变四轮，利润噌噌涨。如今，该公司生产的四轮车成本虽然是电动三轮车的4倍，可是每辆车的利润是电动三轮车的10倍。

牛博介绍，去年，该公司销售额达到20亿元，增长两成左右。其中，电动三轮车一直保持15万辆的销量，低速四轮车、封闭式三轮车等新产品销量猛增，占总销售额约1/4。

目前，该项目已形成年产3万辆低速四轮车和封闭式客车、15万辆电动三轮车产能。该项目全部建成后，将拉动我市电动三轮车、低速四轮车产业快速发展。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波 文/图）