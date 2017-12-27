李晓红：2017年，她用心服务了138位老人（“记录2017”专题报道）

李晓红

姓名：李晓红

年龄：42岁

李晓红是我市一家社工服务中心的负责人，她本身也是一名专职为老年人服务的社工，还是一名心理咨询师。

“我每服务一位老人，都会在本子上记下他的基本信息，以便以后回访。”李晓红说，2017年，她共服务了138位老人，其中多数为失能老人，即生活不能自理的老人，“每一位老人家，我都去过不止一次”。

2017年，李晓红所在的社工服务中心面向我市老人推出了“社工+医疗+心理咨询+物质帮扶”的一条龙服务。

李晓红说，在这一年她的服务对象中，有一位家在六冶社区的老人给她的印象最为深刻。这位老人20多年前因一场交通意外瘫痪至今，平日里都靠老伴儿照顾，“他老伴儿当年既要照顾瘫痪的他，还要拉扯3个孩子，心理压力特别大”。在了解到这些情况后，李晓红每隔一段时间就去老人家中帮忙打扫卫生、陪老人的老伴儿聊天，还时不时地送去米、面、油等生活必需品，“老人常年卧床，身上很多地方生了疮，我还联系大夫上门为他做了体检，他很高兴”。

每天在各家各户之间奔波，李晓红说，这一年的节假日她几乎没有休息过，也较少有时间陪伴8岁的女儿。她说，有一次女儿发高烧，当时她正在嵩县看望留守儿童，现在想来仍对女儿心有愧疚。

新年愿望：希望在做好本职工作的基础上，能够多些时间陪伴家人。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）

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