李晓红：2017年，她用心服务了138位老人（“记录2017”专题报道）

李晓红
姓名：李晓红
年龄：42岁
李晓红是我市一家社工服务中心的负责人，她本身也是一名专职为老年人服务的社工，还是一名心理咨询师。
“我每服务一位老人，都会在本子上记下他的基本信息，以便以后回访。”李晓红说，2017年，她共服务了138位老人，其中多数为失能老人，即生活不能自理的老人，“每一位老人家，我都去过不止一次”。
2017年，李晓红所在的社工服务中心面向我市老人推出了“社工+医疗+心理咨询+物质帮扶”的一条龙服务。
李晓红说，在这一年她的服务对象中，有一位家在六冶社区的老人给她的印象最为深刻。这位老人20多年前因一场交通意外瘫痪至今，平日里都靠老伴儿照顾，“他老伴儿当年既要照顾瘫痪的他，还要拉扯3个孩子，心理压力特别大”。在了解到这些情况后，李晓红每隔一段时间就去老人家中帮忙打扫卫生、陪老人的老伴儿聊天，还时不时地送去米、面、油等生活必需品，“老人常年卧床，身上很多地方生了疮，我还联系大夫上门为他做了体检，他很高兴”。
每天在各家各户之间奔波，李晓红说，这一年的节假日她几乎没有休息过，也较少有时间陪伴8岁的女儿。她说，有一次女儿发高烧，当时她正在嵩县看望留守儿童，现在想来仍对女儿心有愧疚。
新年愿望：希望在做好本职工作的基础上，能够多些时间陪伴家人。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）
相关链接
>>>>刘改秀：这一年她和团队培育出了11个牡丹新品种
>>>>尚乐乐：这一年他送出爱心馒头38218个
>>>>郭海龙：这一年他“复活”了一件珍贵文物
>>>>王一名：这一年他共主持了171场婚礼
>>>>薛秀珍：这一年她迎接了658个新生命
>>>>王照峰：这一年他开了350天早班公交车
>>>>吕如均：退休后不闲着 一年看56本书
>>>>冯军民：这一年他共献血21次
>>>>王辉： 不服老 这一年他学会了7300个英语单词
>>>>王书生：这一年他爬了12000米雨污水井的距离
>>>>远学杰：这一年他自驾14252公里
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605