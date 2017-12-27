王书生：这一年他爬了12000米雨污水井的距离（“记录2017”专题报道）

王书生(左二)

姓名：王书生

年龄：48岁

“书生，建福路上的雨污水井是不是该掏了？”洛阳市政建设集团涧西养护分公司管道班班长王书生每天都会听到类似的询问，因为他被称为地下“活地图”，大大小小地下管道的走向、管径大小、清理难易程度等都在他心里有本账。

王书生所在的管道班，负责洛北地区王城大道以西区域地下管道的“健康”，下井是他最基础的工作。2017年最后一天，就在大家放假时，王书生又下井了。

穿上橡胶服、戴上安全带安全帽，检查过井下空气质量后，他在工友的协助下沿着井壁慢慢下去。随后工友们将铲子、桶、手电筒等工具吊下去，不一会儿一个装满淤泥的桶就被吊到地面上。“今天的活儿不复杂，就是淤泥堵塞，很容易。”经过半个多小时的清理，王书生刚从井里上来就下了诊断结论。

下井、清理、上井……这项听起来颇为枯燥的工作王书生已经干了31年，有一笔账算下来让我们很震惊。

王书生所在管道班辖内共有4100余个雨污水检查井，这些检查井的深度有六七米。王书生平均一年要下井1000多次，按平均井深6米算，上下一次就是12米，今年王书生上下井至少12000米，超过一座珠峰的高度。

新年愿望：我们是“城市保姆”，希望继续干好本职工作，让全市人民生活得舒心。（洛阳晚报记者 连漪/文 杜卿/图）

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