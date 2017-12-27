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吕如均：退休后不闲着 一年看56本书（“记录2017”专题报道）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-02 09:43

　　吕如均

　　姓名：吕如均

　　年龄：74岁

　　2017年12月29日上午，吕如均来到洛阳市图书馆。“来了啊，选的什么书？”图书馆的工作人员热情地打着招呼。10年来，吕如均每两周都要来图书馆一次，一直没有间断。

　　吕如均是一名退休铁路工人，之前做检修方面的技术活儿，退休之后感觉不能闲着，就选择去图书馆借书看。“我现在每周至少读1本书，2017年一共读了56本书。”吕如均说，“前些年看得更多，现在精力少了，也不贪量了。”

　　在这一年看的书中，他对哪本印象最深？“印象最深的当数杨绛先生的《走到人生边上》，里面写的是她对人生的思考。”吕如均回答。

　　吕如均介绍，这本书是杨绛先生在96岁高龄时所作，里面还有几篇随笔，文字很朴素，读起来很温馨。“现在岁数大了，看这本书觉得好多东西有共鸣。”吕如均说。此外，他还喜欢看一些传记、养生等类型的书籍。

　　吕如均还分享了自己的作息表：早上起床出去转转，转回来之后看书；下午去游泳，然后接孙子；晚上睡觉前再看会儿书。“我觉得每天都很充实，到了这个年龄，是要享受一下生活了。”他笑着说。

　　在吕如均看来，能有这样的生活是和社会发展分不开的，时代发展让大家越来越便利，越来越幸福。就拿图书馆来说，增添了很多自动化设备，现在借书、还书更方便了，新书也上得很快，“以后一定还会坚持经常来，不断补充精神食粮”。

　　新年愿望：身体继续健健康康的，心平静、多读书，给后辈树立一个好榜样。（洛阳晚报记者 潘立阁 文/图）

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[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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