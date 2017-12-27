王一名：这一年他共主持了171场婚礼（“记录2017”专题报道）

王一名

姓名：王一名

年龄：34岁

昨日中午，在西工区的一家酒店内，今年34岁的婚礼司仪王一名开始主持他今年第一场婚礼。2017年，他共主持了171场婚礼，这是他从业以来主持最多的一年。

9年前，王一名开始跟着师父王艺学习婚礼司仪。谈到自己为啥干这一行，他说，自己从小就有一个做主持人的梦，虽然没有机会登上大舞台，但能给别人带去幸福和欢乐，也算实现了自己的梦想。

王一名说，婚礼司仪这一行也在与时俱进，前些年，司仪在台上唱唱跳跳，大家可能觉得这个司仪有才艺。现在，他更多的是将舞台交给一对新人，将他们的甜蜜与幸福充分展现出来，他认为这才是一名优秀司仪应该做的。

新年愿望：希望服务好每一对新人，见证他们的幸福。（洛阳晚报记者 李砺瑾/文 张怡熙/图）

相关链接

>>>>刘改秀：这一年她和团队培育出了11个牡丹新品种

>>>>尚乐乐：这一年他送出爱心馒头38218个

>>>>郭海龙：这一年他“复活”了一件珍贵文物

>>>>薛秀珍：这一年她迎接了658个新生命

>>>>王照峰：这一年他开了350天早班公交车

>>>>吕如均：退休后不闲着 一年看56本书

>>>>李晓红：2017年，她用心服务了138位老人

>>>>冯军民：这一年他共献血21次

>>>>王辉： 不服老 这一年他学会了7300个英语单词

>>>>王书生：这一年他爬了12000米雨污水井的距离

>>>>远学杰：这一年他自驾14252公里