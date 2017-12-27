王一名：这一年他共主持了171场婚礼（“记录2017”专题报道）

王一名
姓名：王一名
年龄：34岁
昨日中午，在西工区的一家酒店内，今年34岁的婚礼司仪王一名开始主持他今年第一场婚礼。2017年，他共主持了171场婚礼，这是他从业以来主持最多的一年。
9年前，王一名开始跟着师父王艺学习婚礼司仪。谈到自己为啥干这一行，他说，自己从小就有一个做主持人的梦，虽然没有机会登上大舞台，但能给别人带去幸福和欢乐，也算实现了自己的梦想。
王一名说，婚礼司仪这一行也在与时俱进，前些年，司仪在台上唱唱跳跳，大家可能觉得这个司仪有才艺。现在，他更多的是将舞台交给一对新人，将他们的甜蜜与幸福充分展现出来，他认为这才是一名优秀司仪应该做的。
新年愿望：希望服务好每一对新人，见证他们的幸福。（洛阳晚报记者 李砺瑾/文 张怡熙/图）
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