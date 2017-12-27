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郭海龙：这一年他“复活”了一件珍贵文物（“记录2017”专题报道）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-02 09:43

　　郭海龙和他修复的文物

　　编者按

　　时光如沙，在每个人的指缝间匆匆流过，不经意间，2017年已慢慢流进时间的沙滩，成了再也回不去的过往。

　　2017年，每个人都会有自己的记录，有欢乐，有悲伤；有精彩，有落寞；有成功，有失败……而在我们身边，有这样一群人，他们这一年留下的数字，让人感动，让人赞叹。

　　2017年，他们为环卫工人、进城务工人员等有需要的人群送出38218个馒头；他自驾看了14252公里的美景；他上、下雨污水井12000米，超过一座珠穆朗玛峰的高度；他学会了7300个英语单词；她迎接了658个宝宝；他见证了171场婚礼；他献血21次；她和团队培育出的7个牡丹新品种得到认证；他修复了1件珍贵文物……

　　生活的乐趣取决于生活的本身。回望，是为了纪念，为了感动，为了2018更好地前行。

　　梦在远方，路在脚下！2018，让生活更精彩，让每一个人的记录亮起来！

　　姓名：郭海龙

　　年龄：30岁

　　早上8点半，郭海龙像往常一样走进办公室，穿上工作服，戴上手套、口罩，俨然一副要上手术台的架势。“我的工作确实是做手术，只不过对象不是病人，而是埋在地下数千年的文物。”他说。

　　郭海龙是市文物考古研究院保护修复中心的一名文物修复师，专攻青铜器修复。2017年，他只专心做了一件事——修复一个东周时期的青铜罍(léi)。

　　郭海龙小心翼翼地从库房的架子上将刚刚修复好的青铜罍取下，这件有着2000多年历史的文物就呈现在记者眼前。“高30厘米，腹径38厘米，小口、广肩、深腹，是东周时期的器物。”郭海龙颇为自豪地介绍着，仿佛这件青铜罍是自己的孩子一般。

　　罍是古代的大型盛酒器和礼器，流行于商晚期至春秋中期。郭海龙修复的这件青铜罍上面有着繁复的花纹，再配上厚重古朴的造型，显得十分凝重大方。“刚出土时它可不是这个样子的。”郭海龙拿出手机找到之前的照片，照片显示当时这件青铜罍四分五裂，还有不少残缺。

　　是怎样的妙手让这件珍贵文物焕发了生机？郭海龙说，这看上去很神奇，实际上下的都是“笨功夫”。先细细清理杂质，再将变形的地方校正，然后按照花纹补上残缺，之后进行拼接，最后再打磨、上色。“它体积不大，但这几道工序一一做下来，几个月的时间就过去了。”郭海龙说。

　　办公室里很安静，放好修复好的青铜罍，郭海龙又开始一件青铜尊的修复工作，阳光打在铜尊上，闪烁着神秘的光芒。

　　新年愿望：专心把文物修复好，让这些沉睡的宝藏焕发生机，让更多人通过文物了解洛阳灿烂的历史文化。（洛阳晚报记者 潘立阁 文/图）

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[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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