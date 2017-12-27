刘改秀：这一年她和团队培育出了11个牡丹新品种（“记录2017”专题报道）

刘改秀(右二)和团队人员

姓名：刘改秀

年龄：49岁

干练的短发，一件白大褂不离身，脚上的旅游鞋上总带着泥土，一年到头在牡丹地里打转……说起国家牡丹园副主任、高级农艺师刘改秀，熟悉她的人，脑海中一定会浮现出这样的形象。

人们常说，“择一业，终一生”。对于刘改秀来说，为牡丹“牵红线”，为它们孕育后代，就是她想坚持做的事儿。

2017年，是刘改秀为牡丹“牵红线”的第20个年头。

20年间，园区内的新品种牡丹从孤零零的几株，扩繁(增加某一新品种牡丹的数量)至12亩多近40000株。

20年间，每年春季，在园区的牡丹地里，都能见到刘改秀和同事忙碌的身影。

一手轻轻地捏着“母本”牡丹的花茎，一手拿着小毛笔将“父本”牡丹的花粉，轻轻刷在“母本”牡丹的柱头上……这是在为选定好的牡丹，进行人工杂交授粉。

刘改秀说，杂交授粉是牡丹新品种研究的关键，也是一年中她和同事最为重视的一项工作。

2017年，他们的重点工作又多了一项——为新品种扩繁。

因为在这一年，她和团队培育出的11个牡丹新品种，通过了中国花卉协会牡丹芍药分会初审。其中，有7个牡丹新品种还获得了牡丹新品种登录证，得到认证。

新年愿望：期待新品种扩繁成功，开出美丽花海，让八方游客一睹洛阳牡丹新品种的“美颜”。（记者 李雨璐 通讯员 王聪慧 文/图）

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